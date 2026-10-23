W Stanach Zjednoczonych sekretarz obrony Pete Hegseth zakazał wszystkim pracownikom Pentagonu wykorzystywania niepublicznych informacji do zawierania zakładów dotyczących przyszłych działań wojskowych USA na platformach rynków prognostycznych, w tym Kalshi i Polymarket. Poinformował o tym The Hill. Przedstawiciel Pentagonu potwierdził autentyczność memorandum w rozmowie z redakcją.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa wojskowego

W memorandum datowanym na wtorek Hegseth oświadczył, że przeciwnicy USA monitorują aktywność na takich rynkach. Jak zaznaczył, transakcje finansowe żołnierzy, pracowników wywiadu lub cywilnego personelu resortu związane z wynikami wydarzeń wojskowych mogą wysyłać sygnały innym uczestnikom rynku.

Szef Pentagonu ostrzegł, że zagraniczne służby wywiadowcze mogą gromadzić i wykorzystywać takie sygnały, aby przewidywać przemieszczanie amerykańskich wojsk, terminy operacji i ich cele. Podkreślił, że życie żołnierzy często zależy od tego, czy przeciwnik nie dowie się z wyprzedzeniem o planowanych działaniach.

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Możliwe konsekwencje naruszeń

Za naruszenie wymogu mogą zostać zastosowane środki administracyjne i dyscyplinarne, a w odpowiednich przypadkach również kara kryminalna zgodnie z Jednolitym Kodeksem Sprawiedliwości Wojskowej USA lub prawem federalnym.

Memorandum pojawiło się około sześć miesięcy po aresztowaniu amerykańskiego żołnierza Gannona Van Dyke’a, podejrzewanego o wykorzystanie tajnych informacji do postawienia zakładu na rynku prognostycznym dotyczącym pojmania prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro. Prokuratura twierdzi, że Van Dyke był zaangażowany w planowanie operacji w styczniu i przed incydentem postawił zakłady na łączną kwotę około 33 tys. dolarów. Pod koniec kwietnia nie przyznał się do winy.

Rosnąca w tym roku popularność platform rynków prognostycznych nasiliła w Waszyngtonie obawy dotyczące możliwego wykorzystywania przez urzędników informacji wewnętrznych. Eksperci ds. bezpieczeństwa narodowego ostrzegali, że takie rynki mogą pomagać nieuczciwym uczestnikom wykrywać oznaki przyszłych operacji.

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