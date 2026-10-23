В США министр обороны Пит Хегсет запретил всем сотрудникам Пентагона использовать непубличную информацию для ставок на будущие военные действия Соединенных Штатов на платформах рынков прогнозов, в частности Kalshi и Polymarket. Об этом сообщило издание The Hill. Представитель Пентагона подтвердил изданию подлинность меморандума.

Риски для военной безопасности

В меморандуме, датированном вторником, Хегсет заявил, что противники США следят за активностью на таких рынках. По его словам, финансовые операции военнослужащих, сотрудников разведки или гражданского персонала ведомства, связанные с результатами военных событий, могут подавать сигналы другим участникам рынка.

Глава Пентагона предупредил, что иностранные разведывательные службы могут собирать и использовать такие сигналы, чтобы предсказывать перемещения американских войск, время проведения операций и их цели. Он подчеркнул, что жизнь военнослужащих часто зависит от того, не узнает ли противник заранее о запланированных действиях.

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Возможные последствия нарушений

За нарушение требования могут применяться административные и дисциплинарные меры, а в соответствующих случаях — уголовное наказание согласно Единому кодексу военной юстиции США или федеральному законодательству.

Меморандум появился примерно через шесть месяцев после ареста американского военнослужащего Гэннона Ван Дайка, которого подозревают в использовании секретной информации для ставки на рынке прогнозов относительно захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Прокуратура утверждает, что Ван Дайк был привлечен к планированию операции в январе и до инцидента сделал ставки примерно на 33 тысячи долларов. В конце апреля он не признал вину.

Популярность платформ рынков прогнозов в этом году усилила в Вашингтоне обеспокоенность относительно возможного использования чиновниками инсайдерской информации. Эксперты по национальной безопасности предупреждали, что такие рынки могут помогать недобросовестным участникам выявлять признаки будущих операций.

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