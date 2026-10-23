五名外交官称在莫斯科遭监控和孤立——BBC

五名在俄罗斯首都莫斯科工作的西方外交官表示，在俄罗斯这一侵略国全面入侵乌克兰开始后，他们面临持续监控、情报部门施压以及外交使团被孤立的情况。正如BBC News报道，他们将目前在俄罗斯的工作条件与冷战时期作比较。

曾于2023年至2025年在莫斯科工作的美国前驻俄罗斯大使琳恩·特雷西称，这一任命是她30年职业生涯中最艰难的一次。她表示，主要问题是俄罗斯反情报部门持续施压带来的高度不确定性。

监控及对联系人施压

一名前欧洲外交官表示，在前往莫斯科前，他曾被警告，其住所的所有房间都可能装有窃听设备和摄像头。另一名前大使称，俄罗斯联邦安全局试图招募两名外交使团的俄罗斯雇员，要求他们报告使馆内发生的一切。在这些雇员将此事告知领导层后，他们被解雇，因为否则可能面临刑事追诉。

外交官们还表示，可能在科学和文化领域同西方使团保持联系的俄罗斯人受到恐吓。一名前大使称，联邦安全局人员会护送其使团的访客直到使馆门口。受邀参加6月在英国驻莫斯科大使官邸举行的国王生日庆祝活动的人士也抱怨受到亲克里姆林宫活动人士和国家媒体记者的骚扰，随后他们遭到警方问询。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

人员和资金短缺

自2022年相互驱逐外交官开始后，许多西方使团的工作人员数量不足。在俄罗斯于2021年实施禁止雇用外国公民的规定后，美国使馆的技术部门出现严重人员不足。因此，即使是轻微故障，包括水管漏水，也可能占用外交官大量时间。

金融制裁、俄罗斯银行被排除在SWIFT之外，以及万事达卡和Visa停止在俄罗斯运营，也造成了额外困难。一名前大使称，由于现金短缺，该使团一度无法向员工支付款项，直到另一名外交官在被驱逐前卖掉汽车后，用手提箱带来了卢布。

法国前驻俄大使皮埃尔·莱维指出，入侵发生后曾讨论从俄罗斯召回大使，但他认为这将是一个错误。在他看来，关系越恶化，能够向莫斯科传达本国政府立场的外交官留驻当地就越重要。

关注我们在