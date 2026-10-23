Пятеро дипломатов заявили о слежке и изоляции в Москве — BBC

Пятеро западных дипломатов, работавших в Москве, столице России — государства-агрессора, после начала полномасштабного вторжения в Украину, рассказали о постоянной слежке, давлении спецслужб и изоляции дипломатических представительств. Как сообщает BBC News, они сравнили нынешние условия работы в России с периодом холодной войны.

Бывший посол США в России Линн Трейси, работавшая в Москве в 2023–2025 годах, назвала это назначение самым сложным за свою 30-летнюю карьеру. По ее словам, главной проблемой был высокий уровень неопределенности из-за постоянного давления российской контрразведки.

Слежка и давление на контакты

Один из бывших европейских дипломатов сообщил, что перед отъездом в Москву его предупреждали о возможных устройствах для прослушивания и камерах во всех помещениях жилья. По словам другого бывшего посла, ФСБ пыталась завербовать двух российских сотрудников дипломатической миссии, требуя от них сообщать обо всем, что происходит в посольстве. После того как сотрудники рассказали об этом руководству, их уволили, поскольку в противном случае они могли столкнуться с уголовным преследованием.

Дипломаты также заявили, что россиян, которые могли бы поддерживать контакты с западными представительствами в сферах науки и культуры, запугивают. Один из бывших послов рассказал, что сотрудники ФСБ сопровождали гостей его миссии до двери посольства. Приглашенные на празднование дня рождения короля в резиденции британского посла в Москве в июне также жаловались на преследование прокремлевских активистов и журналистов государственных СМИ, после чего их опрашивала полиция.

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Нехватка персонала и средств

После взаимных высылок дипломатов, начавшихся в 2022 году, многие западные представительства остались с недостаточным количеством сотрудников. После введенного Россией в 2021 году запрета нанимать иностранных граждан техническая служба посольства США оказалась существенно недоукомплектованной. Из-за этого даже незначительная неисправность, в частности протечка трубы, могла отнимать у дипломатов много времени.

Дополнительные трудности создали финансовые санкции, отключение российских банков от SWIFT и прекращение работы Mastercard и Visa в России. Один из бывших послов рассказал, что представительство некоторое время не могло выплатить средства сотрудникам из-за нехватки наличных, пока другой дипломат не привез рубли в чемодане после продажи автомобиля перед высылкой.

Бывший посол Франции Пьер Леви отметил, что после вторжения обсуждался отзыв послов из России, однако он считал это ошибкой. По его мнению, чем хуже становились отношения, тем важнее было присутствие дипломатов, которые могли передавать позиции своих правительств Москве.

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