Pięciu zachodnich dyplomatów, którzy pracowali w Moskwie, stolicy Rosji — państwa-agresora — po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, opowiedziało o stałej inwigilacji, presji ze strony służb specjalnych i izolacji placówek dyplomatycznych. Jak informuje BBC News, porównali obecne warunki pracy w Rosji z okresem zimnej wojny.

Była ambasadorka USA w Rosji Lynne Tracy, która pracowała w Moskwie w latach 2023–2025, nazwała tę placówkę najtrudniejszą w swojej 30-letniej karierze. Jak powiedziała, głównym problemem był wysoki poziom niepewności wynikający z ciągłej presji rosyjskiego kontrwywiadu.

Inwigilacja i presja na kontakty

Jeden z byłych europejskich dyplomatów przekazał, że przed wyjazdem do Moskwy ostrzegano go przed możliwymi urządzeniami podsłuchowymi i kamerami we wszystkich pomieszczeniach mieszkania. Według innego byłego ambasadora FSB próbowała zwerbować dwóch rosyjskich pracowników misji dyplomatycznej, żądając od nich przekazywania informacji o wszystkim, co dzieje się w ambasadzie. Po tym, jak pracownicy poinformowali o tym kierownictwo, zostali zwolnieni, ponieważ w przeciwnym razie mogli stanąć w obliczu postępowania karnego.

Dyplomaci stwierdzili również, że Rosjanie, którzy mogliby utrzymywać kontakty z zachodnimi placówkami w dziedzinach nauki i kultury, są zastraszani. Jeden z byłych ambasadorów opowiedział, że funkcjonariusze FSB odprowadzali gości jego misji do drzwi ambasady. Osoby zaproszone na obchody urodzin króla w rezydencji brytyjskiego ambasadora w Moskwie w czerwcu także skarżyły się na nękanie przez prokremlowskich aktywistów i dziennikarzy mediów państwowych, po czym były przesłuchiwane przez policję.

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Brak personelu i środków

Po wzajemnych wydaleniach dyplomatów, które rozpoczęły się w 2022 roku, wiele zachodnich placówek pozostało z niewystarczającą liczbą pracowników. Po wprowadzeniu przez Rosję w 2021 roku zakazu zatrudniania cudzoziemców służba techniczna ambasady USA była znacznie niedostatecznie obsadzona. Z tego powodu nawet drobna usterka, w tym przeciekająca rura, mogła zajmować dyplomatom dużo czasu.

Dodatkowe trudności stworzyły sankcje finansowe, odłączenie rosyjskich banków od SWIFT oraz zaprzestanie działalności Mastercard i Visa w Rosji. Jeden z byłych ambasadorów opowiedział, że placówka przez pewien czas nie mogła wypłacić pieniędzy pracownikom z powodu braku gotówki, dopóki inny dyplomata nie przywiózł rubli w walizce po sprzedaży samochodu przed wydaleniem.

Były ambasador Francji Pierre Lévy zauważył, że po inwazji dyskutowano o odwołaniu ambasadorów z Rosji, jednak uważał to za błąd. Jego zdaniem im gorsze stawały się relacje, tym ważniejsza była obecność dyplomatów, którzy mogli przekazywać Moskwie stanowiska swoich rządów.

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