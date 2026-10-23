W Hiszpanii lider Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo oświadczył, że w przypadku zwycięstwa w wyborach powszechnych 29 listopada przeprowadzi szeroko zakrojone konserwatywne reformy w sferze społecznej. Obiecał zrewidować przepisy dotyczące aborcji i eutanazji, a także zlikwidować odrębne Ministerstwo Równości.

Jak informuje Politico Europe, Feijóo powiedział, że jego głównym celem jest odsunięcie premiera Pedra Sáncheza od władzy i rozpoczęcie nowego etapu dla kraju po ośmiu latach rządów socjalistów.

Możliwa koalicja z Vox

Feijóo potwierdził, że jest gotów rozważyć utworzenie koalicji rządowej z ultroprawicową partią Vox, jeśli wyniki wyborów będą tego wymagały do zapewnienia większości parlamentarnej. Według sondaży Partia Ludowa może potrzebować poparcia Vox, aby ją uzyskać.

W przypadku takiego partnerstwa oczekuje się, że Vox zażąda stanowiska wicepremiera i co najmniej jednego ministerstwa, jak już miało to miejsce w regionalnych koalicjach z Partią Ludową. Feijóo oświadczył, że nie prowadził formalnych rozmów na temat podziału tek ministerialnych.

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Aborcja, eutanazja i Ministerstwo Równości

Lider Partii Ludowej obiecał zrewidować ustawę aborcyjną, która w 2023 roku pozwoliła osobom niepełnoletnim w wieku od 16 lat przerwać ciążę bez zgody rodziców. Feijóo opowiada się za udziałem prawnych opiekunów w podejmowaniu takiej decyzji.

Zapowiedział również zamiar ograniczenia dostępu do eutanazji. W Hiszpanii zalegalizowano ją w 2021 roku dla dorosłych z ciężkimi nieuleczalnymi chorobami lub poważnymi przewlekłymi i powodującymi niepełnosprawność schorzeniami, przy ścisłych zabezpieczeniach. Osobno polityk obiecał zlikwidować Ministerstwo Równości w ramach planu zmniejszenia składu rządu.

Feijóo nie zobowiązał się do dalszego podnoszenia płacy minimalnej, która za rządów Sáncheza wzrosła z 735 euro miesięcznie w 2018 roku do obecnych 1221 euro. Oświadczył, że jego celem jest wzrost średniego wynagrodzenia i siły nabywczej ludności.

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