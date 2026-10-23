Фейхоо пообіцяв переглянути закон про аборти в Іспанії — Politico Europe

В Іспанії лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо заявив, що в разі перемоги на загальних виборах 29 листопада проведе масштабні консервативні реформи у соціальній сфері. Він пообіцяв переглянути законодавство щодо абортів та евтаназії, а також ліквідувати окреме Міністерство рівності.

Як повідомляє Politico Europe, Фейхоо назвав своєю головною метою усунення прем’єр-міністра Педро Санчеса від уряду та початок нового етапу для країни після восьми років правління соціалістів.

Можлива коаліція з Vox

Фейхоо підтвердив, що готовий розглянути формування урядової коаліції з ультраправою партією Vox, якщо результати виборів вимагатимуть цього для забезпечення парламентської більшості. За даними опитувань, Народній партії може знадобитися підтримка Vox для її здобуття.

У разі такого партнерства Vox, як очікується, вимагатиме посаду віцепрем’єра та щонайменше одне міністерство, як це вже відбувалося в регіональних коаліціях із Народною партією. Фейхоо заявив, що не проводив формальних переговорів щодо розподілу міністерських портфелів.

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Аборти, евтаназія та Міністерство рівності

Лідер Народної партії пообіцяв переглянути закон про аборти, який у 2023 році дозволив неповнолітнім віком від 16 років переривати вагітність без згоди батьків. Фейхоо виступає за залучення законних опікунів до ухвалення такого рішення.

Він також заявив про намір обмежити доступ до евтаназії. В Іспанії її легалізували у 2021 році для повнолітніх із тяжкими невиліковними захворюваннями або важкими хронічними й інвалідизуючими станами за суворих гарантій. Окремо політик пообіцяв скасувати Міністерство рівності в межах плану зі скорочення складу уряду.

Фейхоо не взяв на себе зобов’язання надалі підвищувати мінімальну зарплату, яка за правління Санчеса зросла з 735 євро на місяць у 2018 році до 1221 євро нині. Він заявив, що його метою є зростання середньої зарплати та купівельної спроможності населення.

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