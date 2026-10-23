费霍承诺审查西班牙堕胎法——Politico Europe

在西班牙，人民党领导人阿尔贝托·努涅斯·费霍表示，若在11月29日的全国选举中获胜，他将对社会领域实施大规模保守改革。他承诺审查有关堕胎和安乐死的立法，并撤销独立的平等部。

据Politico Europe报道，费霍称，他的主要目标是让首相佩德罗·桑切斯下台，并在社会党执政八年后开启国家的新阶段。

可能与Vox组建联盟

费霍证实，如果选举结果要求如此以确保议会多数席位，他准备考虑与极右翼政党Vox组建执政联盟。根据民调，人民党可能需要Vox的支持才能获得这一多数。

在这种合作关系中，预计Vox将要求获得副首相职位和至少一个部长职位，这在此前与人民党的地区联盟中已经发生过。费霍表示，他没有就部长职位分配进行正式谈判。

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堕胎、安乐死与平等部

这位人民党领导人承诺审查堕胎法。该法律在2023年允许年满16岁的未成年人无需父母同意即可终止妊娠。费霍支持让法定监护人参与作出这一决定。

他还表示有意限制获得安乐死的途径。西班牙于2021年将安乐死合法化，适用于患有严重不治之症，或患有严重慢性及致残性疾病的成年人，并设有严格保障措施。此外，这名政治人物承诺作为缩减政府规模计划的一部分撤销平等部。

费霍未承诺继续提高最低工资。在桑切斯执政期间，最低工资从2018年的每月735欧元上涨至目前的1221欧元。他表示，其目标是提高平均工资和民众的购买力。

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