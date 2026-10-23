В Испании лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что в случае победы на всеобщих выборах 29 ноября проведет масштабные консервативные реформы в социальной сфере. Он пообещал пересмотреть законодательство об абортах и эвтаназии, а также ликвидировать отдельное Министерство равенства.

Как сообщает Politico Europe, Фейхоо назвал своей главной целью отстранение премьер-министра Педро Санчеса от власти и начало нового этапа для страны после восьми лет правления социалистов.

Возможная коалиция с Vox

Фейхоо подтвердил, что готов рассмотреть формирование правительственной коалиции с ультраправой партией Vox, если результаты выборов потребуют этого для обеспечения парламентского большинства. Согласно опросам, Народной партии может понадобиться поддержка Vox для его получения.

В случае такого партнерства Vox, как ожидается, потребует должность вице-премьера и как минимум одно министерство, как это уже происходило в региональных коалициях с Народной партией. Фейхоо заявил, что не вел формальных переговоров о распределении министерских портфелей.

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Аборты, эвтаназия и Министерство равенства

Лидер Народной партии пообещал пересмотреть закон об абортах, который в 2023 году разрешил несовершеннолетним в возрасте от 16 лет прерывать беременность без согласия родителей. Фейхоо выступает за привлечение законных опекунов к принятию такого решения.

Он также заявил о намерении ограничить доступ к эвтаназии. В Испании ее легализовали в 2021 году для совершеннолетних с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или тяжелыми хроническими и инвалидизирующими состояниями при строгих гарантиях. Отдельно политик пообещал упразднить Министерство равенства в рамках плана по сокращению состава правительства.

Фейхоо не взял на себя обязательство и далее повышать минимальную зарплату, которая при Санчесе выросла с 735 евро в месяц в 2018 году до нынешних 1221 евро. Он заявил, что его целью является рост средней зарплаты и покупательной способности населения.

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