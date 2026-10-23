Brytyjska służba meteorologiczna wydała pomarańczowe ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla Szkocji, północnej Anglii i części Irlandii Północnej z powodu zbliżającego się sztormu Boelo. Tymczasem tysiące gospodarstw domowych na południu Anglii już doświadczyły przerw w dostawach energii elektrycznej, informuje Anadolu Agency.

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym wiatrem

Sztorm Boelo, drugi nazwany sztorm tego sezonu, ma przynieść silny wiatr do Irlandii Północnej, Szkocji i północnych obszarów Anglii. Pomarańczowe ostrzeżenie będzie obowiązywać od soboty do wieczora w niedzielę i obejmie obszary od Moray na północy Szkocji po Kumbrię w północno-zachodniej Anglii, a także hrabstwo Antrim w Irlandii Północnej.

Najsilniejszy wiatr prognozowany jest na sobotni wieczór, po czym w niedzielę będzie przemieszczał się na wschód. Meteorolodzy ostrzegli przed zagrożeniem dla życia ze strony silnego wiatru, dużych fal oraz przedmiotów, które fale mogą wyrzucić z plaż na nadmorskie drogi.

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Przerwy w dostawach prądu w Kornwalii

Według National Grid przerwy w dostawach energii elektrycznej odnotowano w Saltash i pobliskich obszarach, a także w Truro, Redruth i rejonie Penzance. W samej Kornwalii zgłoszono 12 przypadków awarii, które dotknęły 5062 gospodarstwa domowe.

Służba meteorologiczna ostrzegła również przed znacznym prawdopodobieństwem przerw w dostawach prądu, możliwymi uszkodzeniami budynków i drzew, utrudnieniami w podróżach oraz odwołaniami kursów transportu. Nowe ostrzeżenie uzupełnia dwa wcześniej ogłoszone żółte ostrzeżenia przed wiatrem dla kontynentalnej Szkocji, Hebrydów Zewnętrznych, Orkadów, dalekiej północy Anglii i Irlandii Północnej.

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