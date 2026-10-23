由于风暴博埃洛逼近，英国气象局对苏格兰、英格兰北部和北爱尔兰部分地区发布强风橙色预警。与此同时，英格兰南部数千户家庭已经遭遇停电，阿纳多卢通讯社报道。

危险强风预警

风暴博埃洛是本季第二个被命名的风暴，预计将给北爱尔兰、苏格兰和英格兰北部地区带来强风。橙色预警将从周六持续至周日傍晚，覆盖范围包括从苏格兰北部的马里到英格兰西北部的坎布里亚，以及北爱尔兰的安特里姆郡。

最强风力预计将在周六晚间出现，随后将在周日期间向东扩展。气象学家警告称，强风、大浪以及海浪可能从海滩冲到沿海道路上的物体会危及生命。

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康沃尔郡停电

据National Grid称，索尔塔什及附近地区，以及特鲁罗、雷德鲁斯和彭赞斯地区均记录到供电中断。仅在康沃尔郡，就报告了12起停电事件，影响5062户家庭。

气象局还警告称，发生停电的可能性很大，建筑物和树木可能受损，出行可能受到干扰，交通服务可能取消。新的预警是对先前发布的两项黄色大风预警的补充，后者覆盖苏格兰本土、西部群岛、奥克尼群岛、英格兰最北部和北爱尔兰。

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