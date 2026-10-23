在美国，科技亿万富翁埃隆·马斯克在中期选举上已花费超过4.42亿美元，其中包括向其政治行动委员会America PAC再转入7680万美元。The Hill援引竞选筹款报告报道称。

对America PAC的捐款

马斯克在2024年选举期间创立的America PAC，在10月约一周时间内从这位SpaceX和特斯拉负责人处获得了新资金。这一点可从该超级政治行动委员会在中期选举前提交的最新报告中看出。

在此之前，马斯克在本轮选举周期中已花费3.66亿美元。7月至9月期间，他累计向自己的超级政治行动委员会和多个共和党组织提供了2.76亿美元。

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支持肯·帕克斯顿

马斯克积极支持得克萨斯州总检察长、共和党人肯·帕克斯顿。帕克斯顿正在与民主党人詹姆斯·塔拉里科竞选该州的美国参议员席位。9月，马斯克向Senate Leadership Fund转入1.58亿美元，该基金是一个支持共和党参议员候选人的超级政治行动委员会。

这些资金分两笔支付，并且每笔转账后的第二天都被转入支持帕克斯顿的得克萨斯州超级政治行动委员会。马斯克还向Lone Star Liberty PAC提供了1000万美元，向众议院共和党人超级政治行动委员会提供了2000万美元，向共和党州长协会提供了1000万美元，并向共和党总检察长协会提供了200万美元。

塔拉里科批评了这些捐款，并指责马斯克试图为自己买一个参议员。马斯克在本轮选举周期的支出已超过他在2024年选举中的捐款，当时他花费约2.9亿美元支持总统唐纳德·特朗普和共和党。

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