В США техномиллиардер Илон Маск потратил более $442 млн на промежуточные выборы, в частности перечислив ещё $76,8 млн своему комитету политических действий America PAC. Об этом со ссылкой на отчёты о финансировании кампаний сообщает The Hill.

Взносы в America PAC

America PAC, который Маск основал во время выборов 2024 года, получил новые средства от главы SpaceX и Tesla приблизительно в течение недели в октябре. Это следует из последнего отчёта суперкомитета перед промежуточными выборами.

До этого Маск уже потратил $366 млн в нынешнем избирательном цикле. С июля по сентябрь он в общей сложности предоставил $276 млн своему суперкомитету и различным республиканским организациям.

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Поддержка Кена Пакстона

Маск активно поддерживает генерального прокурора Техаса, республиканца Кена Пакстона, который борется за место сенатора США от штата с демократом Джеймсом Таларико. В сентябре он перечислил $158 млн в Senate Leadership Fund — суперкомитет в поддержку кандидатов-республиканцев в Сенат.

Эти средства были предоставлены двумя платежами, а на следующий день после каждого перевода их направляли в техасский суперкомитет, поддерживающий Пакстона. Маск также предоставил $10 млн Lone Star Liberty PAC, $20 млн суперкомитету республиканцев Палаты представителей, $10 млн Ассоциации республиканских губернаторов и $2 млн Ассоциации республиканских генеральных прокуроров.

Таларико раскритиковал такие взносы и обвинил Маска в попытке купить себе сенатора. Расходы Маска в этом избирательном цикле уже превысили его взносы на выборах 2024 года, когда он потратил около $290 млн на поддержку президента Дональда Трампа и Республиканской партии.

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