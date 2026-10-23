W USA technomiliarder Elon Musk wydał ponad 442 mln dolarów na wybory połówkowe, w tym przekazał kolejne 76,8 mln dolarów swojemu komitetowi działań politycznych America PAC. Poinformował o tym The Hill, powołując się na sprawozdania dotyczące finansowania kampanii.

Wpłaty na America PAC

America PAC, który Musk założył podczas wyborów w 2024 roku, otrzymał nowe środki od szefa SpaceX i Tesli w ciągu około tygodnia w październiku. Wynika to z najnowszego sprawozdania superkomitetu przed wyborami połówkowymi.

Wcześniej Musk wydał już 366 mln dolarów w obecnym cyklu wyborczym. Od lipca do września przekazał łącznie 276 mln dolarów swojemu superkomitetowi i różnym organizacjom republikańskim.

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Poparcie dla Kena Paxtona

Musk aktywnie popiera prokuratora generalnego Teksasu, republikanina Kena Paxtona, który rywalizuje o miejsce w Senacie USA z tego stanu z demokratą Jamesem Talarico. We wrześniu przekazał 158 mln dolarów do Senate Leadership Fund — superkomitetu wspierającego republikańskich kandydatów do Senatu.

Środki te przekazano w dwóch płatnościach, a następnego dnia po każdym transferze skierowano je do teksańskiego superkomitetu wspierającego Paxtona. Musk przekazał również 10 mln dolarów Lone Star Liberty PAC, 20 mln dolarów superkomitetowi republikanów w Izbie Reprezentantów, 10 mln dolarów Stowarzyszeniu Republikańskich Gubernatorów i 2 mln dolarów Stowarzyszeniu Republikańskich Prokuratorów Generalnych.

Talarico skrytykował te wpłaty i oskarżył Muska o próbę kupienia sobie senatora. Wydatki Muska w tym cyklu wyborczym już przewyższyły jego wpłaty w wyborach w 2024 roku, kiedy wydał około 290 mln dolarów na wsparcie prezydenta Donalda Trumpa i Partii Republikańskiej.

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