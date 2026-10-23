Метеорологическая служба Великобритании объявила оранжевое предупреждение о сильном ветре для Шотландии, севера Англии и части Северной Ирландии из-за приближения шторма Боело. Тем временем тысячи домохозяйств на юге Англии уже столкнулись с перебоями электроснабжения, сообщает Anadolu Agency.

Предупреждение об опасном ветре

Шторм Боело, второй получивший название шторм сезона, должен принести сильный ветер в Северную Ирландию, Шотландию и северные районы Англии. Оранжевое предупреждение будет действовать с субботы до вечера воскресенья и охватит территории от Морея на севере Шотландии до Камбрии на северо-западе Англии, а также графство Антрим в Северной Ирландии.

Самый сильный ветер прогнозируется вечером в субботу, после чего в течение воскресенья он распространится на восток. Метеорологи предупредили об опасности для жизни из-за мощного ветра, больших волн и предметов, которые волны могут вынести с пляжей на прибрежные дороги.

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Перебои с электричеством в Корнуолле

По данным National Grid, перебои с электроснабжением зафиксировали в Солташе и прилегающих районах, а также в Труро, Редруте и районе Пензанса. Только в Корнуолле сообщили о 12 случаях отключений, затронувших 5062 домохозяйства.

Метеослужба также предупредила о значительной вероятности отключений электроэнергии, возможных повреждениях зданий и деревьев, осложнениях в поездках и отменах в работе транспорта. Новое предупреждение дополняет два ранее объявленных жёлтых предупреждения о ветре для материковой Шотландии, Западных островов, Оркнейских островов, крайнего севера Англии и Северной Ирландии.

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