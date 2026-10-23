Rosyjskie Ministerstwo Finansów rozważa możliwość legalizacji kasyn internetowych w celu uzupełnienia budżetu państwa. Resort analizuje opcję uregulowania tej branży hazardowej na wzór bukmacherów.

„W wielu krajach stosuje się również praktykę legalizacji [kasyn internetowych], czyli regulacji tej działalności. Tak samo jak regulujemy działalność bukmacherów, tak teraz analizujemy wszystkie te opcje” – powiedział Czebeskow.

Według niego Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej analizuje zagraniczne doświadczenia w zakresie regulacji kasyn internetowych, a także mechanizmy przeciwdziałania nielegalnemu biznesowi hazardowemu.

Czebeskow podkreślił, że władze powinny kontynuować walkę z reklamami nielegalnych gier hazardowych.

Według szacunków ANO „Centrum Walki z Ludomanią” w Rosji około 150 tysięcy osób cierpi na ciężką postać uzależnienia od hazardu i ma znaczne długi.

Jednocześnie około 9 milionów Rosjan, czyli ponad 6% ludności kraju, regularnie gra w kasynach internetowych lub obstawia zakłady.

Obecnie kasyna internetowe są w Rosji zakazane. Od 2009 roku prowadzenie gier hazardowych jest dozwolone wyłącznie w specjalnych strefach hazardowych. Działają one w obwodach altajskim i przymorskim, w obwodzie kaliningradzkim oraz w Soczi.

Według danych AIRIS w 2025 roku kasyna w tych strefach przekazały do budżetu 2,6 mld rubli podatków.

Potencjalne wpływy budżetowe wynikające z legalizacji kasyn internetowych mogą być znacznie większe. Jak wcześniej pisał „The Moscow Times”, minister finansów RF Anton Siluanow zaproponował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi legalizację kasyn internetowych w celu zwiększenia dochodów budżetu państwa.

Według szacunków Siluanowa taki krok mógłby przynosić rosyjskiej skarbnicy do 100 mld rubli rocznie.

W związku z tym, w obliczu problemów budżetowych, rosyjskie władze rozważają możliwość legalizacji kasyn internetowych jako jednego z potencjalnych źródeł dodatkowych dochodów. Jednocześnie upowszechnianie gier hazardowych wiąże się z ryzykiem uzależnienia od hazardu i narastania zadłużenia wśród społeczeństwa.

Oświadczył o tym wiceminister finansów RFI Iwan Czebeskow.

Przypomnijmy, że przewodniczący komisji budżetowej Rady Federacji RF Anatolij Artamonow wezwał do przeglądu sieci placówek medycznych w regionach i przeprowadzenia jej „optymalizacji”. W szczególności zaproponował kierowanie pacjentów do większych klinik w celu oszczędności środków budżetowych.

Rosyjski propagandysta „Z” Maksym Kałasznikow stwierdził, że przedłużanie wojny może doprowadzić do poważnych problemów dla Rosji już w 2027 roku. Według niego gospodarka Federacji Rosyjskiej może zacząć się rozpadać, jeśli działania wojenne będą trwały nadal.

Wcześniej władze Sankt Petersburga zaproponowały znaczne zrewidowanie wydatków budżetu miejskiego na rok 2026. Projekt poprawek został przekazany do ekspertyzy. Zgodnie z dokumentem część wydatkowa budżetu może zostać zmniejszona o 70,2 mld rubli – do 1,58 bln rubli.

Przypomnijmy, że w Rosji – państwie-agresorze – prezydent Władimir Putin podpisał dekret, w którym liczebność sił zbrojnych ustalono na poziomie 2 441 630 osób.

Rosja, jako państwo agresor, planuje przeznaczyć na obronę 17,1 bln rubli w 2027 roku. Jest to o około 27% więcej niż pierwotnie zakładane 13,5 bln rubli i stanowi najwyższy wskaźnik od początku wojny Rosji przeciwko Ukrainie w 2022 roku.

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