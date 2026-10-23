俄罗斯财政部正在考虑将在线赌场合法化，以充实国家财政预算。该部正参照博彩公司的监管模式，研究对这类博彩业务进行监管的方案。

“许多国家也实行了[在线赌场]合法化，即对这一活动进行监管。正如我们监管博彩公司一样，我们目前正在研究所有这些方案，”切别斯科夫表示。

据他介绍，俄罗斯财政部正在分析国外监管在线赌场的经验，以及打击非法博彩业的机制。

切别斯科夫强调，当局应继续打击非法赌博广告。

据“反赌瘾中心”评估，俄罗斯约有15万人患有严重赌瘾，并背负巨额债务。

与此同时，约有900万俄罗斯人（占全国人口的6%以上）定期参与在线赌场游戏或进行投注。

目前，俄罗斯禁止在线赌场。自2009年起，赌博活动仅允许在指定的博彩区进行。这些博彩区位于阿尔泰边疆区、滨海边疆区、加里宁格勒州和索契。

据AIRIS数据显示，2025年这些区域的赌场向国库上缴了26亿卢布的税款。

在线赌场合法化带来的潜在财政收入可能远高于此。正如《莫斯科时报》此前报道的那样，俄罗斯联邦财政部长安东·西卢阿诺夫曾向俄罗斯总统弗拉基米尔·普京提议，将在线赌场合法化，以增加国家预算收入。

据西卢阿诺夫估算，此举每年可为俄罗斯国库带来高达1000亿卢布的收入。

因此，在财政问题背景下，俄罗斯当局正将在线赌场的合法化视为潜在的额外收入来源之一。与此同时，赌博活动的蔓延也伴随着民众赌博成瘾和债务累积的风险。

俄罗斯联邦财政部副部长伊万·切贝斯科夫就此发表了声明。

需要指出的是，俄罗斯联邦委员会预算委员会主席阿纳托利·阿尔塔莫诺夫呼吁重新审视各地区的医疗机构网络并对其进行“优化”。具体而言，他提议将患者转诊至规模更大的诊所，以节省预算资金。

俄罗斯“Z”派宣传人士马克西姆·卡拉什尼科夫表示，战争的持续可能早在2027年就给俄罗斯带来严重问题。据他称，如果战斗行动继续下去，俄罗斯经济可能会开始崩溃。

此前，圣彼得堡市政府提议对2026年市预算支出进行大幅调整。修正案草案已提交专家评审。 根据该文件，预算支出部分可能削减702亿卢布，降至1.58万亿卢布。

需要指出的是，在作为侵略国的俄罗斯，总统弗拉基米尔·普京签署了一项总统令，将武装力量的编制人数定为2,441,630人。

作为侵略国的俄罗斯计划在2027年将17.1万亿卢布用于国防。 这一数额比最初规划的13.5万亿卢布高出约27%，也是自2022年俄罗斯对乌克兰发动战争以来的最高纪录。

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