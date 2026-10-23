Министерство финансов России рассматривает возможность легализации онлайн-казино с целью пополнения государственного бюджета. Ведомство изучает вариант регулирования такого игорного бизнеса по аналогии с букмекерскими конторами.

«Во многих странах также существует практика легализации [онлайн-казино], то есть регулирования этой деятельности. Так же, как мы регулируем букмекеров, мы сейчас изучаем все эти варианты», — сказал Чебесков.

По его словам, Минфин РФ анализирует зарубежный опыт регулирования онлайн-казино, а также механизмы противодействия нелегальному игорному бизнесу.

Чебесков подчеркнул, что власти должны продолжать борьбу с рекламой незаконных азартных игр.

По оценкам АНО «Центр борьбы с лудоманией», в России около 150 тысяч человек страдают от тяжелой формы игровой зависимости и имеют значительные долги.

В то же время примерно 9 миллионов россиян, или более 6% населения страны, регулярно играют в онлайн-казино или делают ставки.

В настоящее время онлайн-казино в России запрещены. С 2009 года азартные игры разрешено проводить только в специальных игорных зонах. Они работают в Алтайском и Приморском краях, Калининградской области и Сочи.

По данным АИРИС, в 2025 году казино в этих зонах перечислили в бюджет 2,6 млрд рублей налогов.

Потенциальные бюджетные поступления от легализации онлайн-казино могут быть значительно больше. Как ранее писала The Moscow Times, министр финансов РФ Антон Силуанов предлагал президенту России Владимиру Путину легализовать онлайн-казино, чтобы увеличить доходы государственного бюджета.

По оценке Силуанова, такой шаг может приносить российской казне до 100 млрд рублей ежегодно.

Таким образом, на фоне бюджетных проблем российские власти рассматривают возможность легализации онлайн-казино как один из потенциальных источников дополнительных поступлений. В то же время распространение азартных игр сопряжено с рисками игровой зависимости и накопления долгов среди населения.

Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

Напомним, председатель бюджетного комитета Совета Федерации РФ Анатолий Артамонов призвал пересмотреть сеть медицинских учреждений в регионах и провести её «оптимизацию». В частности, он предложил перенаправлять пациентов в более крупные клиники, чтобы сэкономить бюджетные средства.

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Напомним, в России — государстве-агрессоре — президент Владимир Путин подписал указ, которым штатная численность вооруженных сил установлена на уровне 2 441 630 человек.

Россия как государство-агрессор планирует направить на оборону 17,1 трлн рублей в 2027 году. Это примерно на 27% больше первоначально заложенных 13,5 трлн рублей и является самым высоким показателем с начала войны России против Украины в 2022 году.

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