2026年夏季，欧洲854个城市中心可能发生了超过5万例与高温相关的超额死亡。伦敦帝国理工学院和伦敦卫生与热带医学学院的科学家基于统计模型作出了这一估计，据《独立报》报道。

死亡率估计

研究人员将气温数据与历史死亡率指标相结合。分析涵盖欧盟、英国、挪威和瑞士的城市中心，这些地区约40%的人口居住于此。

根据作者的计算，加剧极端高温的气候变化与夏季65%的高温死亡有关，即超过3.2万例。研究人员将记录到的气温与一个不存在由温室气体排放导致变暖的世界模型进行比较。世纪初，全球变暖约占高温相关死亡的40%。

意大利的数字最高

意大利的死亡人数估计最多，超过1.3万人。研究显示，英国城市地区可能发生约4500例超额死亡；其中约2500例被作者归因于全球变暖导致热浪加剧。

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6月17日至7月1日期间尤为严峻，当时欧洲大陆气温比平均值高出5°C以上。研究人员估计，夏季所有高温死亡中有三分之一发生在这一时期。在西欧，季节性气温比1991—2020年的平均水平高2.9°C，而在部分峰值日，偏差达到12°C。

尽管老年人首当其冲受到高温影响，但据作者估计，在研究涉及的城市地区，约有6000名65岁以下的人因极端气温死亡。科学家呼吁城市适应高温，包括发展绿地、减少空气污染并加强医疗支持。

作者强调，结果基于统计模型。同时，他们此前对英格兰和威尔士5月及6月热浪期间死亡率的估计，与英国卫生安全局随后公布的数据接近。

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