Latem 2026 roku w 854 ośrodkach miejskich Europy mogło dojść do ponad 50 tys. nadmiarowych zgonów związanych z upałem. Taką ocenę, opartą na modelowaniu statystycznym, przedstawili naukowcy z Imperial College London oraz Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej, informuje The Independent.

Ocena śmiertelności

Badacze połączyli dane dotyczące temperatury z historycznymi wskaźnikami śmiertelności. Analiza objęła ośrodki miejskie w UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii, gdzie mieszka około 40% ludności tych terytoriów.

Według obliczeń autorów zmiana klimatu, która nasiliła ekstremalne upały, była związana z 65% zgonów z powodu upału latem — ponad 32 tys. przypadków. Badacze porównali zarejestrowane temperatury z modelami świata bez ocieplenia spowodowanego emisjami gazów cieplarnianych. Na początku stulecia na globalne ocieplenie przypadało około 40% zgonów związanych z upałem.

Najwyższe wskaźniki we Włoszech

Największą liczbę zgonów — ponad 13 tys. — oszacowano dla Włoch. W miejskich obszarach Wielkiej Brytanii, według badania, mogło dojść do około 4,5 tys. nadmiarowych zgonów; około 2,5 tys. z nich autorzy powiązali z nasileniem fal upałów wskutek globalnego ocieplenia.

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Szczególnie trudny był okres od 17 czerwca do 1 lipca, gdy temperatura na kontynencie przekraczała średnie wartości o ponad 5°C. Według oceny badaczy na ten okres przypadła jedna trzecia wszystkich letnich zgonów z powodu upału. W Europie Zachodniej temperatura sezonowa była o 2,9°C wyższa od średniej z lat 1991–2020, a w niektóre dni szczytowe odchylenie sięgało 12°C.

Choć upały dotykają przede wszystkim osoby starsze, w badanych obszarach miejskich z powodu ekstremalnej temperatury zmarło, według szacunków autorów, około 6 tys. osób poniżej 65. roku życia. Naukowcy wezwali miasta do przystosowania się do upałów, w tym do rozwoju terenów zielonych, ograniczania zanieczyszczenia powietrza i wzmacniania wsparcia medycznego.

Autorzy podkreślili, że wyniki opierają się na modelowaniu statystycznym. Jednocześnie ich wcześniejsze szacunki śmiertelności podczas fal upałów w maju i czerwcu w Anglii i Walii były zbliżone do późniejszych danych brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego.

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