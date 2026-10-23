Летом 2026 года в 854 городских центрах Европы могло произойти более 50 тысяч избыточных смертей, связанных с жарой. Такую оценку на основе статистического моделирования дали ученые Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, сообщает The Independent.

Оценка смертности

Исследователи объединили данные о температуре с историческими показателями смертности. Анализ охватил городские центры в ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии, где проживает примерно 40% населения этих территорий.

По расчетам авторов, изменение климата, усилившее экстремальную жару, было связано с 65% смертей от жары за лето — более чем с 32 тысячами случаев. Исследователи сравнивали зафиксированные температуры с моделями мира без потепления, вызванного выбросами парниковых газов. В начале столетия на глобальное потепление приходилось примерно 40% смертей, связанных с жарой.

Самые высокие показатели в Италии

Наибольшее число смертей — более 13 тысяч — оценили для Италии. В городских районах Великобритании, согласно исследованию, могло произойти около 4,5 тысячи избыточных смертей; примерно 2,5 тысячи из них авторы связали с усилением волн жары из-за глобального потепления.

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Особенно тяжелым был период с 17 июня по 1 июля, когда температура на континенте превышала средние значения более чем на 5°C. По оценке исследователей, на этот период пришлась треть всех летних смертей от жары. В Западной Европе сезонная температура была на 2,9°C выше среднего показателя за 1991–2020 годы, а в отдельные пиковые дни отклонение достигало 12°C.

Хотя от жары прежде всего страдают пожилые люди, в исследованных городских районах из-за экстремальной температуры, по оценке авторов, умерли около 6 тысяч человек младше 65 лет. Ученые призвали города адаптироваться к жаре, в частности развивать зеленые зоны, сокращать загрязнение воздуха и усиливать медицинскую поддержку.

Авторы подчеркнули, что результаты основаны на статистическом моделировании. В то же время их предыдущие оценки смертности во время волн жары в мае и июне в Англии и Уэльсе были близки к последующим данным Агентства по охране здоровья Великобритании.

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