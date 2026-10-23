Spółki CyproFruta i Cyprus Farming Ltd złożyły do Sądu Okręgowego w Nikozji pozew przeciwko PepsiCo i innym pozwanym, domagając się łącznie 144 mln euro w sprawie fabryki w Famaguście na północy Cypru. Powodowie twierdzą, że zakład i działka gruntu były wykorzystywane bez ich zgody od 1981 roku.

Pozew przeciwko 12 pozwanym

Jak informuje Cyprus Mail, powołując się na gazetę Politis, pozew złożono kilka dni temu. Właściciele CyproFruta i Cyprus Farming Ltd byli właścicielami fabryki znajdującej się w Famaguście.

Wśród 12 pozwanych wymieniono PepsiCo z siedzibą w Nowym Jorku, jej oddział w Stambule, a także kierownictwo Ektam Kıbrıs i powiązanych spółek. Powodowie domagają się 135 mln euro odszkodowania za utratę możliwości korzystania z zakładu i utracone zyski, a także 9 mln euro czynszu.

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Produkcja napojów

Według publikacji Ektam Kıbrıs Ltd od 1981 roku wykorzystuje fabrykę i działkę gruntu do produkcji napojów pod markami Pepsi, Pepsi Max, 7UP i Mirinda. Spółkę założono w 1981 roku, jest ona wyłącznym rozlewcą i dystrybutorem produktów PepsiCo International na północy wyspy.

Dochódzona kwota obejmuje okres od 1981 roku do 30 września 2026 roku. W lutym 2026 roku powodowie za pośrednictwem prawników wysłali do 12 spółek i osób żądanie zaprzestania korzystania z fabryki. Według Politis zostało ono zignorowane, po czym złożono pozew. Wśród osób i spółek wymienionych w sprawie są Semsi Kazim Erkman, Sibel Erkman, Eda Erkman, Gungor Sipahioglu oraz Infima Holding, wcześniej znany jako Tamek Holding AS.

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