Amerykańska sekretarz rolnictwa Brooke Rollins oświadczyła, że administracja prezydenta Donalda Trumpa zamierza kontynuować zakrojoną na szeroką skalę reorganizację Służby Leśnej USA mimo przeszkód prawnych. Jak informuje The Hill, podczas rozmowy z mediami Rollins powiedziała, że administracja realizuje reorganizację i dąży do zbliżenia Departamentu Rolnictwa do społeczności wiejskich oraz regionów zachodniej części USA.

Co przewiduje plan

Proponowane zmiany obejmują przeniesienie siedziby głównej Służby Leśnej z Waszyngtonu do Salt Lake City, zamknięcie 23 stacji badawczych oraz zastąpienie biur regionalnych biurami zorganizowanymi na poziomie stanów.

Gubernator Utah Spencer Cox, republikanin, po ogłoszeniu planu pod koniec marca nazwał przeniesienie siedziby głównej wielkim osiągnięciem dla Utah i zachodnich stanów. Jego zdaniem zmiana modelu regionalnego na podejście skoncentrowane na stanach powinna wzmocnić federalizm i zwiększyć efektywność pracy służby.

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Trump promuje także przekazanie funkcji Służby Leśnej związanych z walką z pożarami terenów naturalnych Służbie Walki z Pożarami Terenów Naturalnych. Kongres obecnie zablokował tę zmianę.

Orzeczenie sądu

13 października sędzia federalnego sądu okręgowego w Kalifornii Vince Chhabria wstrzymał reorganizację na czas rozpatrywania pozwu złożonego przez związki zawodowe pracowników federalnych, organizacje ekologiczne i lokalnych urzędników. Powodowie twierdzą, że plan jest częścią szerszych działań administracji Trumpa na rzecz zmniejszenia liczby pracowników federalnych, ponieważ pracownicy Służby Leśnej będą musieli albo się przeprowadzić, albo odejść z pracy.

W orzeczeniu sędzia wskazał, że planowane wydatki na reorganizację niemal na pewno naruszały ustanowione przez Kongres ograniczenia dotyczące wykorzystania środków agencji. Narodowa Federacja Pracowników Federalnych, która jest wśród powodów, nazwała tę decyzję mile widzianym wytchnieniem.

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