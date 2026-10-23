美国总统唐纳德·特朗普表示，他不知道有关其前助手科里·莱万多夫斯基被调查的报道所涉原因，但不会阻止对行为不诚实之人的追究。The Hill援引特朗普离开白宫前的声明报道称。

特朗普的声明

在回答有关莱万多夫斯基被审查的报道时，特朗普表示，他希望为他工作的人保持诚实。他说，对总统的不诚实行为等同于偷窃他的财物。

特朗普还表示，如果他的员工行为不诚实，美国司法部应采取一切必要措施。他补充说，如果一个人行为不诚实，他绝不会做任何事情来阻止对该人的追究。

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有关审查的报道

据报道，美国司法部正在审议美国国土安全部监察长提出的一项刑事移交。报道还称，有人推测莱万多夫斯基可能从其职务中获益。

监察长办公室研究了莱万多夫斯基在该部门工作期间该机构的合同签订做法。他的律师亚当·特里格向NewsNation表示，莱万多夫斯基尚未收到美国司法部就任何调查发出的联系，并否认其在自愿为政府工作期间有任何不当行为。

莱万多夫斯基曾是特朗普2016年竞选团队的首任负责人，并参与了特朗普后续的竞选活动。他还曾与前国土安全部长克里斯蒂·诺姆共事，诺姆于3月被免职。

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