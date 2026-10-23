Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает причин сообщений о расследовании в отношении своего бывшего соратника Кори Левандовски, однако не будет останавливать преследование людей, действующих нечестно. Об этом The Hill сообщил со ссылкой на заявление Трампа перед его отъездом из Белого дома.

Заявление Трампа

Отвечая на вопрос о сообщениях относительно проверки Левандовски, Трамп сказал, что хочет честности от людей, работающих на него. По его словам, нечестное поведение по отношению к президенту равнозначно краже у него.

Трамп также заявил, что, если его сотрудники ведут себя нечестно, Министерство юстиции США должно сделать все необходимое. Он добавил, что никогда не будет делать ничего, чтобы остановить преследование человека, если тот действует нечестно.

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Сообщения о проверке

Как сообщается, Министерство юстиции США рассматривает уголовное представление от генерального инспектора Министерства внутренней безопасности США. В сообщениях также говорилось о предположениях, что Левандовски мог извлечь выгоду из своей роли.

Офис генерального инспектора изучал практику заключения контрактов в ведомстве в период, когда там работал Левандовски. Его адвокат Адам Тригг заявил NewsNation, что Левандовски не получал обращений от Министерства юстиции по поводу какого-либо расследования и отрицает любые неправомерные действия во время добровольной работы на государство.

Левандовски был первым руководителем предвыборной кампании Трампа в 2016 году и участвовал в его последующих кампаниях. Он также работал вместе с бывшей министром внутренней безопасности Кристи Ноэм, которую отстранили от должности в марте.

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