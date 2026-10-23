В Брюсселе Европейский союз и Великобритания могут на шесть месяцев перенести дедлайн по схеме взаимной молодежной мобильности, чтобы не поставить под угрозу саммит по перезагрузке отношений, запланированный на 20 ноября. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает The Guardian.

Разногласия по визам и обучению

По данным издания, Лондон настаивает на применении к студентам из ЕС международных тарифов на обучение, квот и медицинского сбора Национальной службы здравоохранения Великобритании. Британская сторона также предлагает ограничить примерно 50 тысячами в год число граждан ЕС, которые смогут приезжать в страну для работы, путешествий или учебы по визам Youth Experience Scheme.

Некоторые государства ЕС добиваются значительно более высокой квоты — до 500 тысяч человек в год, а другие выступают против любых ограничений. Великобритания также настаивает, чтобы владельцы таких виз уплачивали медицинский сбор в размере 1035 фунтов стерлингов, хотя, по информации источников, обсуждалась возможность скидки в 25%.

Схема должна быть взаимной и позволять людям младше 30 лет с обеих сторон работать, путешествовать или учиться в Великобритании и странах ЕС. В то же время переговоры по этому вопросу, по данным The Guardian, остаются заблокированными.

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Плата за обучение и другие переговоры

Наиболее сложным вопросом остается стоимость обучения. Британские университеты призывают правительство сохранить для граждан ЕС международные тарифы, которые в Оксфордском университете могут достигать 69 190 фунтов стерлингов в год.

Один из дипломатов сообщил о формировании консенсуса вокруг предложения Европейской комиссии вынести вопрос платы за обучение за пределы нынешнего пакета договоренностей. В совместном заявлении 20 ноября стороны могли бы зафиксировать намерение вести переговоры о решении этого вопроса до мая 2027 года. В то же время, по словам нескольких дипломатов, в ЕС по-прежнему нет общей позиции относительно такого подхода.

Переговоры о соглашении по торговле продуктами питания и напитками и о системе торговли выбросами почти завершены. Обсуждения реинтеграции Великобритании в энергетический рынок ЕС, как ожидается, продолжатся и после 20 ноября из-за вопросов государственной помощи, механизмов надзора и роли Суда Европейского союза.

Франция и некоторые другие страны, по информации дипломатов, настаивают на подходе «все или ничего». Другие государства считают, что перенос одного из вопросов может позволить перейти к более широким темам экономического сотрудничества, безопасности и обороны.

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