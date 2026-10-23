W Brukseli Unia Europejska i Wielka Brytania mogą o sześć miesięcy przesunąć termin dotyczący programu wzajemnej mobilności młodzieży, aby nie zagrozić szczytowi w sprawie resetu relacji zaplanowanemu na 20 listopada. Poinformował o tym, powołując się na dyplomatów, The Guardian.

Rozbieżności w sprawie wiz i studiów

Według publikacji Londyn nalega na stosowanie wobec studentów z UE międzynarodowych opłat za studia, kwot oraz opłaty zdrowotnej brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia. Strona brytyjska proponuje także ograniczenie do około 50 tys. rocznie liczby obywateli UE, którzy będą mogli przyjeżdżać do kraju w celu pracy, podróży lub nauki na wizach Youth Experience Scheme.

Niektóre państwa UE zabiegają o znacznie wyższą kwotę — do 500 tys. osób rocznie — podczas gdy inne sprzeciwiają się jakimkolwiek ograniczeniom. Wielka Brytania nalega również, aby posiadacze takich wiz płacili opłatę zdrowotną w wysokości 1035 funtów szterlingów, choć według źródeł omawiano możliwość 25-procentowej zniżki.

Program ma być wzajemny i umożliwiać osobom poniżej 30. roku życia po obu stronach pracę, podróżowanie lub naukę w Wielkiej Brytanii i państwach UE. Jednocześnie negocjacje w tej sprawie pozostają zablokowane, jak podaje The Guardian.

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Opłaty za studia i inne negocjacje

Najtrudniejszą kwestią pozostaje koszt studiów. Brytyjskie uniwersytety apelują do rządu o utrzymanie międzynarodowych opłat za studia dla obywateli UE, które na Uniwersytecie Oksfordzkim mogą sięgać 69 190 funtów szterlingów rocznie.

Jeden z dyplomatów poinformował o kształtowaniu się konsensusu wokół propozycji Komisji Europejskiej, aby wyłączyć kwestię opłat za studia poza obecny pakiet porozumień. We wspólnym oświadczeniu 20 listopada strony mogłyby zapisać zamiar prowadzenia negocjacji w sprawie rozwiązania tego problemu do maja 2027 roku. Jednocześnie, według kilku dyplomatów, w UE nadal nie ma wspólnego stanowiska w sprawie takiego podejścia.

Negocjacje w sprawie umowy dotyczącej handlu żywnością i napojami oraz systemu handlu emisjami są niemal zakończone. Rozmowy o reintegracji Wielkiej Brytanii z rynkiem energii UE mają, jak się oczekuje, trwać także po 20 listopada z powodu kwestii pomocy państwa, mechanizmów nadzoru i roli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Francja i niektóre inne kraje, według dyplomatów, nalegają na podejście „wszystko albo nic”. Inne państwa uważają, że odroczenie jednej z kwestii może umożliwić przejście do szerszych tematów współpracy gospodarczej, bezpieczeństwa i obrony.

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