ЄС і Британія можуть відкласти дедлайн щодо молодіжної мобільності — The Guardian

У Брюсселі Європейський Союз і Велика Британія можуть на шість місяців перенести дедлайн щодо схеми взаємної молодіжної мобільності, щоб не поставити під загрозу саміт із перезавантаження відносин, запланований на 20 листопада. Про це з посиланням на дипломатів повідомляє The Guardian.

Розбіжності щодо віз і навчання

За даними видання, Лондон наполягає на застосуванні до студентів із ЄС міжнародних тарифів на навчання, квот і медичного збору Національної служби охорони здоров’я Великої Британії. Також британська сторона пропонує обмежити приблизно 50 тисячами на рік кількість громадян ЄС, які зможуть приїжджати до країни для роботи, подорожей або навчання за візами Youth Experience Scheme.

Деякі держави ЄС домагаються значно вищої квоти — до 500 тисяч осіб на рік, а інші виступають проти будь-яких обмежень. Велика Британія також наполягає, щоб власники таких віз сплачували медичний збір у розмірі 1035 фунтів стерлінгів, хоча, за інформацією джерел, обговорювалася можливість знижки на 25%.

Схема має бути взаємною та дозволяти людям віком до 30 років з обох сторін працювати, подорожувати або навчатися у Великій Британії та країнах ЄС. Водночас переговори щодо цього питання, за даними The Guardian, залишаються заблокованими.

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Плата за навчання та інші переговори

Найскладнішим питанням лишається вартість навчання. Британські університети закликають уряд зберегти для громадян ЄС міжнародні тарифи, які в Оксфордському університеті можуть сягати 69 190 фунтів стерлінгів на рік.

Один із дипломатів повідомив про формування консенсусу навколо пропозиції Європейської комісії винести питання плати за навчання за межі нинішнього пакета домовленостей. У спільній заяві 20 листопада сторони могли б зафіксувати намір вести переговори щодо вирішення цього питання до травня 2027 року. Водночас, за словами кількох дипломатів, у ЄС і далі немає спільної позиції щодо такого підходу.

Переговори про угоду щодо торгівлі продуктами харчування і напоями та про систему торгівлі викидами майже завершені. Обговорення реінтеграції Великої Британії до енергетичного ринку ЄС, як очікується, триватимуть і після 20 листопада через питання державної допомоги, механізмів нагляду та ролі Суду ЄС.

Франція та деякі інші країни, за інформацією дипломатів, наполягають на підході «все або нічого». Інші держави вважають, що перенесення одного з питань може дозволити перейти до ширших тем економічної співпраці, безпеки та оборони.

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