欧盟与英国或推迟青年流动计划截止日期——《卫报》

据外交官透露，欧盟和英国可能在布鲁塞尔将互惠青年流动计划的截止日期推迟六个月，以免危及定于11月20日举行的重启双方关系峰会。《卫报》对此进行了报道。

围绕签证和教育的分歧

据该报报道，伦敦坚持对来自欧盟的学生实行国际学费标准、配额以及英国国民医疗服务体系的医疗附加费。英方还提议，将每年可凭青年体验计划签证前往英国工作、旅行或学习的欧盟公民人数限制在约5万人。

一些欧盟国家寻求大幅提高配额，达到每年50万人，另一些国家则反对任何限制。英国还坚持要求此类签证持有人缴纳1035英镑的医疗附加费，不过据消息人士称，曾讨论过提供25%折扣的可能性。

该计划应当是互惠的，并允许双方30岁以下人士在英国和欧盟国家工作、旅行或学习。同时，据《卫报》报道，围绕这一问题的谈判仍然陷入僵局。

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学费与其他谈判

最棘手的问题仍是教育成本。英国大学敦促政府维持针对欧盟公民的国际学费标准，在牛津大学，该费用每年可高达69,190英镑。

一名外交官表示，围绕欧盟委员会提出的将学费问题排除在当前协议方案之外的建议，正逐渐形成共识。双方可在11月20日的联合声明中确认，计划在2027年5月前就解决这一问题进行谈判。与此同时，据多名外交官表示，欧盟内部对这一做法仍未形成共同立场。

关于食品和饮料贸易协议以及排放交易体系的谈判已接近完成。由于国家援助、监督机制以及欧盟法院作用等问题，有关英国重新融入欧盟能源市场的讨论预计将在11月20日之后继续进行。

据外交官称，法国和其他一些国家坚持“要么全部达成，要么一无所获”的做法。其他国家认为，推迟其中一个问题或可转向更广泛的经济合作、安全与防务议题。

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