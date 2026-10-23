Трамп просил Google переименовать Атлантический океан в свою честь — The Guardian

Президент США Дональд Трамп обратился к генеральному директору Google Сундару Пичаи с просьбой переименовать Атлантический океан на картах в его честь или в честь Америки. Компания отказалась выполнить это предложение.

«Мне нравятся только два океана: Атлантический и Тихий. Я не буду называть ни «Трамп», ни «Америка» ни один другой океан, кроме этих двух. Поэтому мы серьезно присмотрелись к Атлантическому», — рассказал Трамп.

По его словам, он позвонил Пичаи и спросил, сможет ли компания «справиться» с таким предложением.

Как пересказал Трамп, Пичаи отказался:

«Нет-нет-нет. На этот раз я этого делать не буду... Океаны — это другое дело, сэр. Они омывают многие страны. Пожалуйста, не просите нас об этом».

«Так что я, пожалуй, откажусь. Отказаться? Думаю, пусть остаётся Атлантическим океаном», — подытожил президент США.

Источник: The Guardian

Ранее Трамп уже говорил о переименовании Тихого или Атлантического океана в свою честь.

До этого президент Трамп призвал переименовать Нью-Мексико в Новую Америку.

Кроме того, Трамп предположил переименование Ормузского пролива в пролив Трампа.

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