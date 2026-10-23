Во Франции, Италии, Испании и других странах Европы сотни тысяч школьников и студентов присоединились к протестам из-за высокой стоимости жилья, проблем в образовании и нехватки возможностей для трудоустройства молодёжи. Участники акций заявляют, что политики не прислушиваются к их требованиям, сообщает Dawn.

В Риме школьники заняли ряд старших школ, в том числе школу «Кавур», которая стала первой в волне таких протестов в столице Италии. Её ученик Дамиано Фуса критиковал ультраправую коалицию премьер-министра Джорджии Мелони и предыдущие левоцентристские правительства, заявляя о сокращении расходов на образование и игнорировании потребностей молодёжи.

Требования протестующих

Протестующие требуют принять меры в связи со стремительным ростом арендной платы, увеличить финансирование образования вместо оборонных расходов и создать больше рабочих мест для молодёжи. В Мадриде сотни людей с сентября живут в палатках на центральной площади Пуэрта-дель-Соль, протестуя против стоимости жилья и выселений.

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Эксперты, которых цитирует AFP, связывают недовольство с ощущением политической изоляции молодёжи. Президент Международной социологической ассоциации Джеффри Плейерс отметил, что молодые люди не только не видят для себя места в политике, но и считают, что их вообще не слышат. Профессор римского университета LUISS Росарио Форленца назвал это европейским поколенческим восстанием, связанным с социально-экономическим кризисом.

Реакция властей и насилие

Часть протестов переросла в насилие. Французские власти ввели частичные ограничения комендантского часа, а Италия привлекла военных для восстановления порядка. Участники акций считают, что такие действия отодвигают их требования на второй план и могут ухудшить ситуацию.

Протестные движения в разных странах обмениваются опытом организации акций и вдохновляются друг другом. Среди общих символов молодёжных демонстраций упоминается пиратский флаг «Весёлый Роджер». Участники протестов также выражают обеспокоенность ростом военных расходов в Европе после вторжения России в Украину, считая, что эти средства следует направить, в частности, на ремонт школ.

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