在法国、意大利、西班牙及其他欧洲国家，数十万中学生和大学生因高昂住房成本、教育问题以及青年就业机会不足而加入抗议活动。参与者表示，政界人士没有倾听他们的诉求，Dawn报道称。

在罗马，学生占领了多所高中，其中包括卡武尔学校，该校成为意大利首都这一波抗议活动中的第一所学校。该校学生达米亚诺·富萨批评了总理焦尔吉娅·梅洛尼的极右翼联盟以及此前的中左翼政府，称教育支出被削减，年轻人的需求遭到忽视。

抗议者的诉求

抗议者要求采取措施应对租金快速上涨，增加教育资金而非国防开支，并为年轻人创造更多就业岗位。在马德里，数百人自9月起一直住在市中心的太阳门广场帐篷中，抗议住房成本和驱逐租户。

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法新社援引的专家将这种不满与年轻人的政治孤立感联系起来。国际社会学协会主席杰弗里·普莱耶斯指出，年轻人不仅看不到自己在政治中的位置，也认为自己的声音根本没有被听到。罗马LUISS大学教授罗萨里奥·福伦扎称，这是与社会经济危机相关的欧洲代际反抗。

当局的反应与暴力

部分抗议活动演变为暴力事件。法国当局实施了部分宵禁限制，意大利则动用军人恢复秩序。活动参与者认为，这类举措将他们的诉求置于次要位置，并可能使局势恶化。

不同国家的抗议运动交流组织活动的经验，并相互激励。青年示威的共同象征之一是“骷髅旗”海盗旗。抗议参与者还对俄罗斯入侵乌克兰后欧洲军事开支增加表示担忧，认为这些资金尤其应被用于修缮学校。

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