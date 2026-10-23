У Франції, Італії та Іспанії молодь протестує через житло й освіту — Dawn

У Франції, Італії, Іспанії та інших країнах Європи сотні тисяч учнів і студентів долучилися до протестів через високу вартість житла, проблеми в освіті та брак можливостей для працевлаштування молоді. Учасники акцій заявляють, що політики не дослухаються до їхніх вимог, повідомляє Dawn.

У Римі учні зайняли низку старших шкіл, зокрема школу «Кавур», яка стала першою в хвилі таких протестів у столиці Італії. Її учень Даміано Фуса критикував коаліцію прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні ультраправого спрямування та попередні лівоцентристські уряди, заявляючи про скорочення видатків на освіту й ігнорування потреб молоді.

Вимоги протестувальників

Протестувальники вимагають вжити заходів щодо стрімкого зростання орендної плати, збільшити фінансування освіти замість оборонних витрат і створити більше робочих місць для молоді. У Мадриді сотні людей із вересня живуть у наметах на центральній площі Пуерта-дель-Соль, протестуючи проти вартості житла та виселень.

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Експерти, яких цитує AFP, пов’язують невдоволення з відчуттям політичної ізоляції молоді. Президент Міжнародної соціологічної асоціації Джеффрі Плеєрс зазначив, що молоді люди не лише не бачать для себе місця в політиці, а й вважають, що їх узагалі не чують. Професор римського університету LUISS Росаріо Форленца назвав це європейським поколіннєвим повстанням, пов’язаним із соціально-економічною кризою.

Реакція влади і насильство

Частина протестів переросла в насильство. Французька влада запровадила часткові комендантські обмеження, а Італія залучила військових для відновлення порядку. Учасники акцій вважають, що такі дії відсувають їхні вимоги на другий план і можуть погіршити ситуацію.

Протестні рухи в різних країнах обмінюються досвідом організації акцій та надихаються одне одним. Серед спільних символів молодіжних демонстрацій згадується піратський прапор «Веселий Роджер». Учасники протестів також висловлюють занепокоєння зростанням військових витрат у Європі після вторгнення Росії в Україну, вважаючи, що ці кошти варто спрямувати, зокрема, на ремонт шкіл.

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