We Francji, Włoszech, Hiszpanii i innych krajach Europy setki tysięcy uczniów i studentów przyłączyły się do protestów z powodu wysokich kosztów mieszkań, problemów w edukacji oraz braku możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi. Uczestnicy akcji twierdzą, że politycy nie słuchają ich postulatów, informuje Dawn.

W Rzymie uczniowie zajęli kilka szkół średnich, w tym szkołę Cavour, która jako pierwsza znalazła się w fali takich protestów w stolicy Włoch. Jej uczeń Damiano Fusa skrytykował skrajnie prawicową koalicję premier Giorgii Meloni oraz poprzednie rządy centrolewicowe, wskazując na cięcia wydatków na edukację i ignorowanie potrzeb młodych ludzi.

Żądania protestujących

Protestujący domagają się działań w związku z gwałtownym wzrostem czynszów, zwiększenia finansowania edukacji zamiast wydatków na obronność oraz stworzenia większej liczby miejsc pracy dla młodych ludzi. W Madrycie setki osób od września mieszkają w namiotach na centralnym placu Puerta del Sol, protestując przeciwko kosztom mieszkań i eksmisjom.

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Eksperci cytowani przez AFP wiążą niezadowolenie z poczuciem politycznej izolacji młodych ludzi. Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego Jeffrey Pleyers zauważył, że młodzi ludzie nie tylko nie widzą dla siebie miejsca w polityce, lecz także uważają, że w ogóle nie są słyszani. Profesor rzymskiego uniwersytetu LUISS Rosario Forlenza nazwał to europejskim buntem pokoleniowym związanym z kryzysem społeczno-gospodarczym.

Reakcja władz i przemoc

Część protestów przerodziła się w przemoc. Francuskie władze wprowadziły częściowe ograniczenia godzin policyjnych, a Włochy zaangażowały wojsko do przywrócenia porządku. Uczestnicy akcji uważają, że takie działania odsuwają ich żądania na drugi plan i mogą pogorszyć sytuację.

Ruchy protestacyjne w różnych krajach wymieniają doświadczenia w organizowaniu akcji i inspirują się wzajemnie. Wśród wspólnych symboli młodzieżowych demonstracji wymieniana jest piracka flaga Jolly Roger. Uczestnicy protestów wyrażają również zaniepokojenie rosnącymi wydatkami wojskowymi w Europie po inwazji Rosji na Ukrainę, uważając, że środki te powinny zostać przeznaczone między innymi na remonty szkół.

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