Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie zna powodów zgłaszanego śledztwa dotyczącego jego byłego współpracownika Coreya Lewandowskiego, ale nie będzie powstrzymywał ścigania osób, które działają nieuczciwie. Poinformował o tym The Hill, powołując się na wypowiedź Trumpa przed jego wyjazdem z Białego Domu.

Oświadczenie Trumpa

Odpowiadając na pytanie o doniesienia dotyczące kontroli Lewandowskiego, Trump powiedział, że oczekuje uczciwości od ludzi, którzy dla niego pracują. Według niego nieuczciwe zachowanie wobec prezydenta jest równoznaczne z okradaniem go.

Trump oświadczył również, że jeśli jego pracownicy zachowują się nieuczciwie, Departament Sprawiedliwości USA powinien zrobić wszystko, co konieczne. Dodał, że nigdy nie zrobi niczego, aby powstrzymać ściganie osoby, jeśli działa ona nieuczciwie.

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Doniesienia o kontroli

Według doniesień Departament Sprawiedliwości USA rozpatruje zawiadomienie karne od inspektora generalnego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA. W doniesieniach pojawiły się również przypuszczenia, że Lewandowski mógł odnieść korzyści ze swojej roli.

Biuro Inspektora Generalnego badało praktyki zawierania umów w resorcie w okresie, gdy pracował tam Lewandowski. Jego prawnik Adam Trigg powiedział NewsNation, że Lewandowski nie otrzymał żadnego kontaktu od Departamentu Sprawiedliwości w sprawie jakiegokolwiek śledztwa i zaprzecza wszelkim nieprawidłowościom podczas dobrowolnej pracy dla państwa.

Lewandowski był pierwszym kierownikiem kampanii Trumpa w 2016 roku i uczestniczył w jego kolejnych kampaniach. Pracował również z byłą sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem, która została odwołana ze stanowiska w marcu.

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