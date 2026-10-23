Видео: Трамп вновь заявил о своём третьем президентском сроке — CNN

Президент США Дональд Трамп вновь заговорил о возможности баллотироваться на третий срок, обосновав свою позицию утверждением о якобы фальсификации выборов 2020 года. При этом всего за несколько минут до этого он сам признал, что закон не позволяет ему вновь претендовать на президентский пост.

Об этом он заявил в ходе выступления на митинге в городе Су-Сити, штат Айова.

Сначала Трамп признал, что такое ограничение существует.

«Думаю, закон предусматривает — я не уверен на 100%, — но, на мой взгляд, закон запрещает мне баллотироваться снова. Я изучил эту формулировку», — сказал он.

Речь идет о 22-й поправке к Конституции США, которая позволяет занимать пост президента не более двух сроков.

Однако вскоре Трамп заявил обратное.

«Я считаю, что имею право баллотироваться снова, потому что они сфальсифицировали выборы», — подчеркнул он.

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Трамп вновь повторил свои утверждения о массовых фальсификациях на выборах 2020 года, которые он проиграл Джо Байдену. Доказательств этого нет.

«Мы показали такие хорошие результаты», — добавил президент.

Если Трамп пойдет на выборы 2028 года, это будет его четвертая президентская кампания и попытка получить третий срок, сообщает CNN.

Напомним, Россия развернула секретную онлайн-кампанию влияния накануне промежуточных выборов в Конгресс США. По данным американской разведки, цель операции — ослабить позиции кандидатов от Демократической и Республиканской партий, поддерживающих Украину, а также усилить недоверие американцев к государственным институтам.

Ведущие демократы в Конгрессе США заявили, что после засекреченного брифинга разведки узнали о кампании дезинформации, которую, по их словам, Российская Федерация — государство-агрессор — ведет против демократов, баллотирующихся на промежуточных выборах в следующем месяце.

Конгрессвумен от Демократической партии Ильхан Омар заявила, что будет вынуждена покинуть свою квартиру в Вашингтоне, США, из-за угроз, которые она получала после обыска, проведенного федеральными агентами.

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