Prezydent USA Donald Trump ponownie poruszył kwestię możliwości ubiegania się o trzecią kadencję, uzasadniając swoje stanowisko twierdzeniem o rzekomym sfałszowaniu wyborów w 2020 roku. Jednocześnie zaledwie kilka minut wcześniej sam przyznał, że prawo nie pozwala mu ponownie ubiegać się o urząd prezydenta.

Wypowiedział się na ten temat podczas przemówienia na wiecu w mieście Su City w stanie Iowa.

Najpierw Trump przyznał, że takie ograniczenie istnieje.

„Myślę, że prawo przewiduje – nie jestem tego pewien w 100% – ale moim zdaniem prawo zabrania mi ponownego kandydowania. Zapoznałem się z tym sformułowaniem” – powiedział.

Chodzi o 22. poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która zezwala na sprawowanie urzędu prezydenta przez nie więcej niż dwie kadencje.

Jednak wkrótce potem Trump stwierdził coś przeciwnego.

„Uważam, że mam prawo ponownie kandydować, ponieważ sfałszowali wybory” – podkreślił.

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Trump ponownie powtórzył swoje twierdzenia o masowych fałszerstwach podczas wyborów w 2020 roku, w których przegrał z Joe Bidenem. Nie ma na to żadnych dowodów.

„Osiągnęliśmy tak dobre wyniki” – dodał prezydent.

Jeśli Trump wystartuje w wyborach w 2028 roku, będzie to jego czwarta kampania prezydencka i próba zdobycia trzeciej kadencji, informuje CNN.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła tajną kampanię wpływową w Internecie przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu USA. Według danych amerykańskiego wywiadu celem operacji było osłabienie pozycji kandydatów z Partii Demokratycznej i Republikańskiej, którzy popierają Ukrainę, a także wzmocnienie nieufności Amerykanów wobec instytucji państwowych.

Czołowi demokraci w Kongresie USA oświadczyli, że po tajnym briefingu wywiadowczym dowiedzieli się o kampanii dezinformacyjnej, którą, jak twierdzą, prowadzi Federacja Rosyjska – państwo-agresor – przeciwko demokratom kandydującym w wyborach uzupełniających w przyszłym miesiącu.

Kongresmenka z Partii Demokratycznej Ilhan Omar oświadczyła, że będzie zmuszona opuścić swoje mieszkanie w Waszyngtonie w USA z powodu gróźb, które otrzymała po przeszukaniu przeprowadzonym przez agentów federalnych.

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