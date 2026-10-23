Відео: Трамп знову заявив про свій третій президентський термін — CNN

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Президент США Дональд Трамп знову заговорив про можливість балотуватися на третій термін, пояснивши свою позицію твердженням про нібито фальсифікацію виборів 2020 року. Водночас лише за кілька хвилин до цього він сам визнав, що закон не дозволяє йому знову претендувати на президентську посаду.

Про це він сказав на виступі на мітингу в місті Су-Сіті, штат Айова.

Спершу Трамп визнав, що таке обмеження існує.

«Гадаю, закон передбачає — я не впевнений на 100%, — але, на мою думку, закон забороняє мені балотуватися знову. Я вивчив це формулювання», — сказав він.

Ідеться про 22-гу поправку до Конституції США, яка дозволяє обіймати посаду президента не більше двох термінів.

Однак невдовзі Трамп заявив протилежне.

«Я вважаю, що маю право балотуватися знову, тому що вони сфальсифікували вибори», — наголосив він.

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Трамп знову повторив свої твердження про масові фальсифікації на виборах 2020 року, які він програв Джо Байдену. Доказів цього немає.

«Ми показали такі гарні результати», — додав президент.

Якщо Трамп піде на вибори 2028 року, це буде його четверта президентська кампанія і спроба отримати третій термін, повідомляє CNN.

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