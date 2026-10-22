Конгресвумен Омар заявила про переїзд через погрози у Вашингтоні — The Hill

Конгресвумен від Демократичної партії Ільхан Омар заявила, що буде змушена виїхати зі своєї квартири у Вашингтоні, США, через погрози, які вона отримувала після обшуку федеральними агентами. Про це вона сказала в інтерв’ю MS NOW, повідомляє The Hill.

За словами Омар, адреса її помешкання є публічно відомою, а через погрози вбивством вона більше не вважає можливим жити там і наражати на ризик дітей, які час від часу її відвідують. Конгресвумен також має помешкання у штаті Міннесота.

Обшук у помешканні

Омар розповіла, що 12 жовтня близько 6:00 дізналася, що федеральні агенти оточили її будинок у Вашингтоні. За її словами, агенти показали ордер на обшук, пройшлися помешканням кімната за кімнатою та вилучили 17 предметів, зокрема її телефон та іншу електроніку.

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За даними The Hill, обшук провели в межах розслідування щодо можливого імміграційного шахрайства. Президент Дональд Трамп і його адміністрація стверджували, що батько Омар неправдиво вказав її вік під час отримання нею громадянства США у 2000 році після еміграції родини із Сомалі.

Позиція Омар

Омар заперечила ці звинувачення та після обшуку назвала дії адміністрації Трампа «кампанією політичного залякування». В інтерв’ю вона заявила, що переконана: не вчинила нічого протиправного.

Раніше The Washington Post повідомляла, що федеральні посадовці за першої адміністрації Трампа перевіряли імміграційні записи Омар у 2019 році, але не знайшли доказів шахрайства. Трамп у коментарі журналістам в Овальному кабінеті назвав Омар «дуже нечесною» людиною та додав, що сподівається на справедливе ставлення до неї. Конгресвумен також повідомила про підтримку від колег-демократів.

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