Kongresmenka Partii Demokratycznej Ilhan Omar oświadczyła, że będzie zmuszona wyprowadzić się ze swojego mieszkania w Waszyngtonie w USA z powodu gróźb, które otrzymywała po przeszukaniu przez federalnych agentów. Powiedziała o tym w wywiadzie dla MS NOW, informuje The Hill.

Według Omar adres jej miejsca zamieszkania jest publicznie znany, a z powodu gróźb śmierci nie uważa już za możliwe mieszkanie tam i narażanie na ryzyko dzieci, które od czasu do czasu ją odwiedzają. Kongresmenka ma również miejsce zamieszkania w stanie Minnesota.

Przeszukanie miejsca zamieszkania

Omar przekazała, że 12 października około godziny 6:00 dowiedziała się, iż federalni agenci otoczyli jej dom w Waszyngtonie. Według niej agenci okazali nakaz przeszukania, przeszli przez mieszkanie pokój po pokoju i zabezpieczyli 17 przedmiotów, w tym jej telefon i inną elektronikę.

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Według The Hill przeszukanie przeprowadzono w ramach śledztwa dotyczącego możliwego oszustwa imigracyjnego. Prezydent Donald Trump i jego administracja twierdzili, że ojciec Omar fałszywie podał jej wiek, gdy uzyskiwała obywatelstwo USA w 2000 roku po emigracji rodziny z Somalii.

Stanowisko Omar

Omar zaprzeczyła tym oskarżeniom i po przeszukaniu nazwała działania administracji Trumpa „kampanią politycznego zastraszania”. W wywiadzie oświadczyła, że jest przekonana, iż nie zrobiła niczego niezgodnego z prawem.

Wcześniej „The Washington Post” informował, że federalni urzędnicy podczas pierwszej administracji Trumpa sprawdzali dokumentację imigracyjną Omar w 2019 roku, lecz nie znaleźli dowodów oszustwa. Trump w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym nazwał Omar osobą „bardzo nieuczciwą” i dodał, że ma nadzieję, iż zostanie sprawiedliwie potraktowana. Kongresmenka poinformowała również o wsparciu ze strony demokratycznych kolegów.

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