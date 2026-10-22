民主党联邦众议员伊尔汗·奥马尔表示，由于联邦特工搜查后她收到的威胁，她将被迫搬离位于美国华盛顿的公寓。她在接受MS NOW采访时表示，据The Hill报道。

奥马尔称，她住所的地址已公开，而由于死亡威胁，她不再认为自己可以继续住在那里，并让偶尔来看望她的孩子们面临风险。这名众议员在明尼苏达州也有住所。

住所搜查

奥马尔称，10月12日早上约6时，她得知联邦特工包围了她在华盛顿的住所。她说，特工出示了搜查令，逐个房间搜查住所，并扣押了17件物品，其中包括她的手机和其他电子设备。

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据The Hill报道，此次搜查是在调查可能存在的移民欺诈行为的框架内进行的。总统唐纳德·特朗普及其政府声称，奥马尔的父亲在她的家人从索马里移民后、她于2000年获得美国公民身份时，虚报了她的年龄。

奥马尔的立场

奥马尔否认了这些指控，并在搜查后称特朗普政府的行动是“一场政治恐吓运动”。她在采访中表示，她确信自己没有做任何违法之事。

此前，《华盛顿邮报》报道称，在特朗普第一届政府期间，联邦官员曾于2019年审查奥马尔的移民记录，但未发现欺诈证据。特朗普在椭圆形办公室接受记者采访时称奥马尔是一个“非常不诚实”的人，并补充说，他希望她能得到公平对待。这名众议员还表示获得了民主党同事的支持。

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