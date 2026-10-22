Конгрессвумен от Демократической партии Ильхан Омар заявила, что будет вынуждена съехать из своей квартиры в Вашингтоне, США, из-за угроз, которые она получала после обыска, проведенного федеральными агентами. Об этом она сказала в интервью MS NOW, сообщает The Hill.

По словам Омар, адрес ее жилья является публично известным, и из-за угроз убийством она больше не считает возможным жить там и подвергать риску детей, которые время от времени ее посещают. У конгрессвумен также есть жилье в штате Миннесота.

Обыск в жилье

Омар рассказала, что 12 октября около 6:00 узнала, что федеральные агенты окружили ее дом в Вашингтоне. По ее словам, агенты предъявили ордер на обыск, прошли по жилью комнату за комнатой и изъяли 17 предметов, в том числе ее телефон и другую электронику.

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По данным The Hill, обыск провели в рамках расследования возможного иммиграционного мошенничества. Президент Дональд Трамп и его администрация утверждали, что отец Омар ложно указал ее возраст при получении ею гражданства США в 2000 году после эмиграции семьи из Сомали.

Позиция Омар

Омар отвергла эти обвинения и после обыска назвала действия администрации Трампа «кампанией политического запугивания». В интервью она заявила, что убеждена: не совершала ничего противоправного.

Ранее The Washington Post сообщала, что федеральные чиновники во время первой администрации Трампа проверяли иммиграционные записи Омар в 2019 году, но не нашли доказательств мошенничества. Трамп в комментарии журналистам в Овальном кабинете назвал Омар «очень нечестным» человеком и добавил, что надеется на справедливое отношение к ней. Конгрессвумен также сообщила о поддержке со стороны коллег-демократов.

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