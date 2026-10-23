视频：特朗普再次表示将寻求第三个总统任期——CNN

美国总统唐纳德·特朗普再次提及可能竞选第三个任期，并以2020年大选存在舞弊为由解释了自己的立场。 然而就在几分钟前，他本人还曾承认，法律不允许他再次竞选总统。

他在爱荷华州苏城的一场集会上发表讲话时提到了这一点。

起初，特朗普承认确实存在这样的限制。

“我认为法律规定——虽然我不确定100%——但据我所知，法律禁止我再次参选。我研究过相关条款，”他说。

此处所指的是《美国宪法》第22条修正案，该修正案规定总统任期不得超过两届。

然而不久后，特朗普却发表了相反的言论。

“我认为我有权再次参选，因为他们操纵了选举，”他强调道。

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特朗普再次重申了他关于2020年大选存在大规模舞弊的说法，他在那次大选中输给了乔·拜登。目前尚无相关证据。

“我们取得了如此出色的成绩，”总统补充道。

据CNN报道，如果特朗普参加2028年的大选，这将是他第四次竞选总统，也是他争取第三个任期的尝试。

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