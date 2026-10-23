英国政府计划在COBRA系统内设立一个人工智能部门，以帮助更快发现并应对自然火灾。《卫报》报道。成立该部门的计划将于周五在首届政府应对自然火灾峰会上公布。

卫星监测

新部门将在国家态势中心运作，该中心是COBRA简报室综合体的一部分。预计Google、Airbus和VodafoneThree的代表将出席峰会。他们将讨论卫星监测和早期预警系统如何帮助应对火灾。

今年，英国经历了有记录以来最炎热的夏季。长期干旱和极端高温助长了自然火灾，英格兰和威尔士的手机因此收到了紧急警报。英国气象局评估认为，气候危机使这种极端高温发生的可能性增加了约130倍。

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装备与泥炭地修复

首相还将宣布拨款4500万英镑，为消防员提供专业防护装备。该报称，在回复问询的29个消防与救援部门中，超过一半没有用于应对自然火灾的防护装备。普通过滤式呼吸器无法防护危险气体，包括此类火灾烟雾中含有的一氧化碳。

为在难以抵达的地区——石南荒原、陡坡及其他偏远地点——灭火，计划动用军用飞机和直升机。当局还将考虑在火灾高风险时期实施更严格的地方限制，或禁止某些商品。

此外，政府将拨款2500万英镑修复英格兰干涸的泥炭地，使其能够储存更多水分，并发挥天然防火屏障的作用。面向提高土地抗火能力的农民的资助计划，拟从2027年4月实施至2029年4月。

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