Rząd Wielkiej Brytanii planuje utworzyć w systemie COBRA jednostkę sztucznej inteligencji, która ma pomagać szybciej wykrywać i zwalczać pożary naturalne. Informuje o tym The Guardian. Plany utworzenia jednostki mają zostać przedstawione w piątek na pierwszym rządowym szczycie dotyczącym przeciwdziałania pożarom naturalnym.

Monitoring satelitarny

Nowa jednostka będzie działać w Narodowym Centrum Sytuacyjnym, które jest częścią kompleksu sal odpraw COBRA. Na szczycie spodziewani są przedstawiciele Google, Airbusa i VodafoneThree. Mają omówić, w jaki sposób monitoring satelitarny i systemy wczesnego ostrzegania mogą pomóc w walce z pożarami.

W tym roku Wielka Brytania doświadczyła najgorętszego lata w historii pomiarów. Długotrwałe okresy suszy i ekstremalne upały sprzyjały pożarom naturalnym, z powodu których na telefony komórkowe w Anglii i Walii wysyłano alerty alarmowe. Według brytyjskiej służby meteorologicznej kryzys klimatyczny sprawił, że takie ekstremalne upały stały się około 130 razy bardziej prawdopodobne.

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Wyposażenie i odtwarzanie torfowisk

Premier ma również ogłosić przeznaczenie 45 mln funtów szterlingów na specjalistyczne wyposażenie ochronne dla strażaków. Według gazety ponad połowa z 29 służb pożarniczo-ratowniczych, które odpowiedziały na zapytania, nie miała środków ochrony do pracy przy pożarach naturalnych. Zwykłe respiratory filtrujące nie chronią przed niebezpiecznymi gazami, w tym tlenkiem węgla, który występuje w dymie z takich pożarów.

Do walki z ogniem w trudno dostępnych miejscach — na wrzosowiskach, stromych zboczach i innych odległych terenach — planowane jest wykorzystanie samolotów wojskowych i śmigłowców. Władze rozważą także wprowadzenie surowszych lokalnych ograniczeń lub zakazu niektórych produktów w okresach wysokiego ryzyka pożarowego.

Osobno rząd ma przeznaczyć 25 mln funtów na odtworzenie wysuszonych torfowisk w Anglii, aby zatrzymywały więcej wody i pełniły rolę naturalnych barier przeciwpożarowych. Program dotacji dla rolników, którzy będą zwiększać odporność gruntów na ogień, ma być realizowany od kwietnia 2027 roku do kwietnia 2029 roku.

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