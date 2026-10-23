+12° Kijów +9° Warszawa +15° Waszyngton
$ 45.13 € 50.62 zł 11.57
$ 45.13 € 50.62 zł 11.57
+12° Kijów +9° Warszawa +15° Waszyngton
Wiadomości Świat

Wielka Brytania utworzy w COBRA jednostkę AI do wykrywania pożarów naturalnych — The Guardian

Fedir Krysztowski 23 października 2026 00:52
Wielka Brytania utworzy w COBRA jednostkę AI do wykrywania pożarów naturalnych — The Guardian

Rząd Wielkiej Brytanii planuje utworzyć w systemie COBRA jednostkę sztucznej inteligencji, która ma pomagać szybciej wykrywać i zwalczać pożary naturalne. Informuje o tym The Guardian. Plany utworzenia jednostki mają zostać przedstawione w piątek na pierwszym rządowym szczycie dotyczącym przeciwdziałania pożarom naturalnym.

Monitoring satelitarny

Nowa jednostka będzie działać w Narodowym Centrum Sytuacyjnym, które jest częścią kompleksu sal odpraw COBRA. Na szczycie spodziewani są przedstawiciele Google, Airbusa i VodafoneThree. Mają omówić, w jaki sposób monitoring satelitarny i systemy wczesnego ostrzegania mogą pomóc w walce z pożarami.

W tym roku Wielka Brytania doświadczyła najgorętszego lata w historii pomiarów. Długotrwałe okresy suszy i ekstremalne upały sprzyjały pożarom naturalnym, z powodu których na telefony komórkowe w Anglii i Walii wysyłano alerty alarmowe. Według brytyjskiej służby meteorologicznej kryzys klimatyczny sprawił, że takie ekstremalne upały stały się około 130 razy bardziej prawdopodobne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyposażenie i odtwarzanie torfowisk

Premier ma również ogłosić przeznaczenie 45 mln funtów szterlingów na specjalistyczne wyposażenie ochronne dla strażaków. Według gazety ponad połowa z 29 służb pożarniczo-ratowniczych, które odpowiedziały na zapytania, nie miała środków ochrony do pracy przy pożarach naturalnych. Zwykłe respiratory filtrujące nie chronią przed niebezpiecznymi gazami, w tym tlenkiem węgla, który występuje w dymie z takich pożarów.

Do walki z ogniem w trudno dostępnych miejscach — na wrzosowiskach, stromych zboczach i innych odległych terenach — planowane jest wykorzystanie samolotów wojskowych i śmigłowców. Władze rozważą także wprowadzenie surowszych lokalnych ograniczeń lub zakazu niektórych produktów w okresach wysokiego ryzyka pożarowego.

Osobno rząd ma przeznaczyć 25 mln funtów na odtworzenie wysuszonych torfowisk w Anglii, aby zatrzymywały więcej wody i pełniły rolę naturalnych barier przeciwpożarowych. Program dotacji dla rolników, którzy będą zwiększać odporność gruntów na ogień, ma być realizowany od kwietnia 2027 roku do kwietnia 2029 roku.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację