Правительство Великобритании планирует создать подразделение искусственного интеллекта в системе COBRA, которое должно помочь быстрее выявлять природные пожары и бороться с ними. Об этом сообщает The Guardian. Планы создания подразделения должны представить в пятницу на первом правительственном саммите по противодействию природным пожарам.

Спутниковый мониторинг

Новое подразделение будет работать в Национальном ситуационном центре, который является частью комплекса комнат для брифингов COBRA. На саммите ожидаются представители Google, Airbus и VodafoneThree. Они должны обсудить, как спутниковый мониторинг и системы раннего предупреждения могут помочь в борьбе с пожарами.

В этом году Великобритания пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Длительные засушливые периоды и экстремальная жара способствовали природным пожарам, из-за которых на мобильные телефоны в Англии и Уэльсе отправляли экстренные предупреждения. По оценке Метеорологической службы Великобритании, климатический кризис сделал такую экстремальную жару примерно в 130 раз более вероятной.

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Снаряжение и восстановление торфяников

Премьер-министр также должен объявить о выделении 45 млн фунтов стерлингов на специализированное защитное снаряжение для пожарных. По данным издания, более половины из 29 пожарно-спасательных служб, ответивших на запросы, не имели средств защиты для работы на природных пожарах. Обычные фильтрующие респираторы не защищают от опасных газов, в частности от угарного газа, который содержится в дыме от таких пожаров.

Для борьбы с огнем в труднодоступной местности — на вересковых пустошах, крутых склонах и других удаленных участках — планируют привлекать военные самолеты и вертолеты. Власти также рассмотрят возможность введения более строгих местных ограничений или запрета определенных товаров в периоды высокого риска пожаров.

Отдельно правительство должно направить 25 млн фунтов на восстановление высушенных торфяников в Англии, чтобы они удерживали больше воды и выполняли роль естественных противопожарных барьеров. Грантовую программу для фермеров, которые будут повышать устойчивость земель к огню, планируют реализовывать с апреля 2027 года по апрель 2029 года.

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