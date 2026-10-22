Трамп призвал не снимать рекламу Рамасвами в Огайо — The Guardian

Президент США Дональд Трамп призвал кандидата от Республиканской партии на пост губернатора Огайо Вивека Рамасвами не снимать предвыборную рекламу против его соперницы-демократки Эми Эктон. Ранее действующий губернатор штата, республиканец Майк Девайн, охарактеризовал ролик как крайне тревожный и призвал кампанию Рамасвами убрать его.

Реакция Девайна и Трампа

Как сообщает The Guardian, в видеоролике выступает мать Эктон Донна Артур, с которой кандидатка, по ее словам, не поддерживает связи десятилетиями. Артур называет дочь лгуньей и заявляет, что та не должна возглавлять штат.

Девайн заявил, что члены семей кандидатов исторически считались неприкосновенными для политической рекламы. При этом он не отозвал свою поддержку Рамасвами, объяснив это желанием поддержать весь список кандидатов-республиканцев на промежуточных выборах.

Трамп раскритиковал Девайна в Truth Social, назвав его нелояльным к Республиканской партии. Президент также заявил, что посоветовал Рамасвами оставить рекламу в эфире.

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Критика рекламы

Кампания Рамасвами подтвердила, что ролик является ее работой, и сообщила о намерении потратить 4 млн долларов на его трансляцию по всему штату. Представительница кампании Конни Лак заявила, что кампания не согласна с тем, что считает двойными стандартами СМИ, поскольку демократы также использовали членов семей республиканцев в своей рекламе.

Эктон ранее рассказывала, что не виделась с матерью много лет. По ее словам, Артур вышла замуж за мужчину, который сексуально издевался над Эктон, когда ей было 12 лет, и осталась с ним после вмешательства полиции. Брат кандидатки Филип Стернс заявил, что он и Эктон были изъяты из-под опеки матери после ареста их отчима.

Сенатор-республиканец от Огайо Джон Хастед заявил, что не запускал бы такую рекламу. Демократ Шеррод Браун назвал видео отвратительным и призвал всех кандидатов осудить его. Государственный секретарь Огайо Фрэнк Лароуз также сказал, что сам не стал бы использовать подобный ролик.

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