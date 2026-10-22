Федеральный судья в Калифорнии запретила Министерству внутренней безопасности США (DHS) проводить большинство полевых операций и интервью, связанных с выборами, в девяти штатах. Ограничение касается действий в отношении людей, о наличии у которых гражданства США ведомству или его главе Марквейну Маллину известно, которых они подозревают или имеют достаточные основания подозревать в наличии такого гражданства, сообщает The Hill.

Действие запрета

Решение вынесла окружной судья США Арасели Мартинес-Ольгин. Оно распространяется на Калифорнию, Коннектикут, Джорджию, Миссури, Неваду, Нью-Йорк, Пенсильванию, штат Вашингтон и Висконсин.

Судья отметила, что истцы не утверждали, будто федеральным должностным лицам следует вообще запретить расследовать незаконное голосование на федеральных выборах. В то же время истцы требовали прекратить проверки граждан США, имеющих законное право голоса, поскольку, по их мнению, такие действия запугивают членов CNA/NNU и угрожают их участию в призывах к голосованию или помощи другим избирателям.

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Риск ошибок в списках

В 19-страничном решении Мартинес-Ольгин указала, что операции основывались на большом и ненадежном списке целевых лиц, составленном из различных источников. По ее словам, в США нет единой федеральной базы данных о гражданском статусе жителей, поэтому даже в наилучших условиях проверки сопряжены с высоким риском ошибок.

Судья также указала, что временные ограничения, введенные в ходе операции, усиливали этот риск: агентам DHS было предписано тратить не более 12 минут на исключение человека из списка с помощью коммерческих баз данных.

Запрет будет действовать до 20:00 в день промежуточных выборов 3 ноября или до закрытия избирательных участков. DHS не предоставило The Hill оперативный комментарий. Ранее Маллин заявлял, что Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) будет задействована на избирательных участках только в случае возникновения угрозы.

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