The Telegraph спрогнозировал, кто может представлять ЕС на переговорах с Путиным

Европейские лидеры рассматривают пять политиков, которые потенциально могли бы представлять Европу на переговорах с Владимиром Путиным. Об этом 23 октября сообщает The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

В список кандидатов вошли:

премьер-министр Италии Джорджа Мелони;

президент Финляндии Александр Стубб;

президент Чехии Петр Павел;

премьер-министр Дании Метте Фредериксен;

премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

По данным издания, с потенциальными кандидатами уже связывались по поводу возможного участия в переговорах.

Собеседник The Telegraph, знакомый с ходом обсуждений, отметил, что Европейский Союз может направить к Путину не одного представителя, а целую группу лидеров. Такой подход помог бы избежать конкуренции между странами и риска блокирования отдельных кандидатур. Предыдущие попытки договориться о едином представителе Европы не дали результата.

22 октября Politico также сообщило, что в Европе обсуждают возможных участников переговоров с Кремлем. Среди вероятных кандидатов издание назвало Александра Стубба, который поддерживает хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Петр Павел также рассматривается в качестве потенциального представителя благодаря своему военному опыту. В прошлом он возглавлял Военный комитет НАТО и участвовал в переговорах с российскими военными.

В то же время председатель Европейского совета Антониу Кошта, которого, по информации Politico, европейские лидеры призвали наладить контакты с Кремлем, отказался брать на себя роль переговорщика.

Источник: The Telegraph

Ранее Венс заявил, что Украина и Россия согласились на переговоры, но до мира еще далеко.

Между тем в Кремле назвали Абу-Даби вероятной площадкой для трехсторонних переговоров.

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал идею Кремля провести трехсторонние переговоры между Россией, Китаем и США о завершении российско-украинской войны без участия Украины. По его мнению, такой формат будет напоминать раздел сфер влияния между великими державами.

Читай нас в