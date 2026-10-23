《每日电讯报》列出了可与普京进行谈判的欧洲领导人名单

欧洲领导人正在考虑五位政界人士，他们有可能代表欧洲与弗拉基米尔·普京进行谈判。据《每日电讯报》10月23日援引外交消息人士的话报道。

候选人名单包括：

意大利总理乔治娅·梅洛尼；

芬兰总统亚历山大·斯图布；

捷克总统彼得·帕维尔；

丹麦总理梅特·弗雷德里克森；

挪威首相约纳斯·哈尔·斯托尔。

据该媒体报道，已就可能参与谈判一事与潜在候选人进行了接触。

一位熟悉讨论进展的《每日电讯报》消息人士指出，欧盟可能派出的不仅是一位代表，而是一整个领导人代表团。这种做法有助于避免各国之间的竞争，并降低个别候选人被否决的风险。 此前关于推选欧洲统一代表的尝试均未取得成果。

10月22日，《Politico》还报道称，欧洲正在讨论可能与克里姆林宫进行谈判的人选。该媒体列举的潜在候选人中包括亚历山大·斯图布，他与美国总统唐纳德·特朗普关系良好。

彼得·帕维尔也因其军事背景而被视为潜在人选。他曾担任北约军事委员会主席，并参与过与俄罗斯军方的谈判。

与此同时，据《Politico》报道，欧洲领导人曾呼吁欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔与克里姆林宫建立联系，但他拒绝担任谈判代表一职。

来源：《每日电讯报》

此前，文斯曾表示，乌克兰和俄罗斯已同意进行谈判，但距离和平还有很长的路要走。

与此同时，克里姆林宫将阿布扎比列为三方谈判的可能举办地。

立陶宛总统吉塔纳斯·纳乌塞达批评了克里姆林宫提出的由俄罗斯、中国和美国在不包括乌克兰的情况下就结束俄乌战争举行三方谈判的构想。他认为，这种形式将让人联想到大国之间划分势力范围的做法。

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